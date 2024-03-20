На Білоцерківщині працюють над відновленням громади: які проєкти розглядають

На Білоцерківщині триває робота над створенням Плану відновлення та розвитку цієї громади Київської області.

Про це повідомляє Білоцерківська міська рада.

Робоча група напрацювала вже 126 проєктів, які мають покращити розвиток громади. Вони будуть включені до плану відновлення Білоцерківщини. Серед них відновлення:

багатоквартирних будинків, гуртожитків;

закладів охорони здоров'я;

соціального захисту;

системи водопостачання та водовідведення, теплопостачання;

об'єктів культурної спадщини;

автомобільні дороги та залізничні шляхи.

Ще реалізовуватимуть екологічні ініціативи, а також займуться розвитком місцевої та регіональної економіки.

Зазначається, що орієнтовний бюджет усіх проєктів на сьогодні становить близько 13 млрд гривень.

Наступним етапом визначать їхню пріоритетність за декількома критеріями. Наприклад, соціальна важливість, вплив на бюджет громади та демографічну ситуацію, створення нових робочих місць, екологічний вплив, термін реалізації.

"Цей етап триватиме до двох тижнів, після чого буде презентовано фінальну версію Плану відновлення та розвитку нашої громади, який піде на затвердження", — зазначили в міськраді.