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Перекриття доріг фермерами у Польщі: чи вчасно прибув потяг Перемишль-Запоріжжя, який курсує через Дніпро
УКРЗАЛІЗНИЦЯРегіони

Перекриття доріг фермерами у Польщі: чи вчасно прибув потяг Перемишль-Запоріжжя, який курсує через Дніпро

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Дніпро-Перемишль, Укрзалізниця
Ілюстративне фото. Фото: Суспільне Дніпро

20 березня потяг Запоріжжя-Перемишль, який курсує через Дніпро, прибув до пункту призначення із запізненням на 11 хвилин. Як розповіла Суспільному пасажирка Вероніка, така затримка стандартна.

Жінка розповіла, страйки в Польщі, анонсовані напередодні, не вплинули на розклад руху потяга. Вона каже, іноді поїзди цього напрямку затримувались й на дві години.

"Він прибув майже вчасно, інколи затримується на 2 години. Їздить регулярно", – розповіла вона.

Що відомо про можливість "підстрахованого" рейсу від Укрзалізниці

20 березня в Укрзалізниці повідомили, що через масові перекриття трас в Польщі, деякі пасажири не могли вчасно дістатися до вокзалу в Перемишлі. Тому в компанії повідомили про можилвість "підстрахувати" рейс.

"Ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс Укрзалізниці через перекриття польських трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс", – повідомили на сторінці Укразалізниці.

Рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі, розповіли у компанії.

Страйки фермерів у Польщі 20 березня

У Польщі 20 березня мітингувальники влаштували великий страйк. Акції протесту, а також блокада доріг, відбуваються у понад пів тисячі місць.

Як писало RMF24 по всій Польщі очікуються затори, оскільки фермери планують перекривати ключові відрізки трас у містах і поза ними.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури.

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