Вісім акторок Закарпатського муздрамтеатру готуються до прем’єри вистави "Вісім люблячих жінок", режисером-постановником якої є Віталій Семенцов. Виставу готують до Міжнародного дня театру. Про це Суспільному розповів директор-художній керівник Закарпатського муздрамтеатру Рудольф Дзуринець.

Виставу "Вісім люблячих жінок" готує Закарпатський колектив до Міжнародного дня театру. П’єса за мотивами твору французького драматурга Робера Томи "Вісім жінок". Ролі грають вісім акторок Закарпатського муздрамтеатру. Серед них Діана Вишнева.

"У цій виставі я граю дівчину Катрін. Це персонажка, яка дуже любить читати книжки. Можна сказати, що вона на книжках виросла. Її рідні не дуже займалися її вихованням. Виходить, що в неї таке книжкове виховання, тобто вона росла на детективах, на різних пригодницьких романах тощо. Вона уявляє світ через якусь свою призму й на цьому десь зав’язана вистава", — розповіла акторка Діана Вишнева.

"Як сказала моя дочка: "Час плине, мамо, дуже швидко, ось ти граєш бабусь на колясках". Тому тут таке. Далі будемо бачити, що мені готує доля в цьому театрі. Цікаво працювати з молодими акторками, з якими ще не працювала, мабуть так довго і так складно. Будемо дивитися, що у нас вийшло", — додає Заслужена артистка України Наталія Засухіна.

Роль старшої сестри Катрін — Сюзон грає Яна Богомолова. А роль покоївки — Елеонора Ліпунова.

"Це дівчинка вогник і вибух, від неї варто очікувати таких невеличких сюрпризів упродовж усієї вистави. Викликом для мене особисто в цій виставі була пластика", — розповідає про свою роль Яна Богомолова.

"Було досить серйозним викликом вживатися в такий образ, тому що персонаж для мене досить нетиповий. У багатьох рисах характеру — це повна моя протилежність і це було для мене великим викликом, враховуючи, що я артистка балету, а це свого роду серйозною задачею. Робота ногами і тілом, та робота головою і словами — це зовсім різні речі. Там і там є свої складності, але є і свої дуже класні плюси", — зауважує Елеонора Ліпунова.

До Міжнародного дня театру актори Закарпатського колективу готують виставу – "Вісім люблячих жінок" . Суспільне Ужгород/Руслана Гостюк

Вистава «Вісім люблячих жінок» для повнолітніх глядачів. Розповідає режисер-постановник Віталій Семенцов.

"Ми пишемо 18+, хоча я гадаю, що і 16+, тобто хто в школі, вони вже проходять багато чого, вони зрозуміють все, тут нема спеціальних акцентів. По суті це така детективна комедія з вбивством. Ця п’єса – найголовніше, що пов’язує жінку – це про любов. Коли про цю виставу кажуть, що персонажі егоїстки – вони не егоїстки, вони настільки різні, в кожній жінці живе дияволиця і живе янгол. Про це наша вистава", — розповідає Віталій Семенцов.

Виставу "Вісім люблячих жінок" зіграють на Великій сцені Закарпатського муздрамтеатру в Міжнародний день театру 27 березня, о 18:00.

"Ми розуміємо, що війна, йде в нас період мобілізації, можуть хлопців забрати, частина наших працівників уже є в ЗСУ. Узяли цей матеріал, тому що там задіяні лише жінки театру. Ми намагаємося трохи розбавляти репертуар нашого театру для того, аби наш вибагливий глядач міг обрати собі ту виставу, на яку він хоче прийти подивитися", додає директор Закарпатського муздрамтеатру Рудольф Дзуринець.

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