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Набори для навчання вдома: як UNICEF забезпечує умови для дистанційних занять у школах Миколаївщини
ОСВІТАРегіони

Набори для навчання вдома: як UNICEF забезпечує умови для дистанційних занять у школах Миколаївщини

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Гуманітарна допомога від UNICEF.
Гуманітарна допомога від UNICEF. Фото: UNICEF

У Шевченковому, що на Миколаївщині, учні навчаються дистанційно через пошкодження місцевих шкіл внаслідок обстрілів. Станом на 21 березня 2024 року організація UNICEF забезпечує заклади освіти наборами для навчання та різними приладдями для занять вдома.

Благодійники розповіли кореспондентам Суспільного про те, чим вже змогли допомогти.

У Шевченківській громаді вщент зруйновані три заклади загальної середньої освіти та дитячий садок. Єдине укриття у громаді потребує ремонту. Два роки усі навчальні заклади працюють дистанційно, повідомили у фонді.

UNICEF вже полагодила дах та замінила вікна у Шевченківському закладі освіти, але повернутися за парти учні поки не зможуть.

"Будівля потребує внутрішнього ремонту, вона досі знеструмлена та не опалюється. Поки діти займаються дистанційно, для учнів 1-11 класів наш фонд за підтримки Європейського Союзу та Національного комітету Німеччини передав набори для навчання вдома", — кажуть волонтери.

У гуманітарному рюкзаку кожного школяра такі речі: настільна LED-лампа, павербанк, ліхтарик, термос, канцелярське приладдя, підставка під підручник чи планшет та світловідбивальний жилет.

Окрім цього, UNICEF доставив 8800 таких наборів для учнів Запорізької, Харківської, Одеської та Херсонської областей, щоб забезпечити їх необхідними пристроями для дистанційного навчання.

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