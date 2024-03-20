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Благоустрій Подолу зі збитками в 1,4 млн грн — заступник директора комунального підприємства постане перед судом
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Благоустрій Подолу зі збитками в 1,4 млн грн — заступник директора комунального підприємства постане перед судом

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Переплата 1,4 млн грн за бруківку на Подолі: у Києві судитимуть заступника директора КП
Бруківка на Подолі в Києві. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступника директора столичного комунального підприємства "Інженерний центр". Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів на суму близько 1,4 млн грн під час благоустрою Подолу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, КП "Інженерний центр" домовилось із приватною фірмою про реконструкцію сходів від пров. Десятинного до вул. Гончарної в Подільському районі, а також про благоустрій пішохідної алеї Андріївського узвозу.

Правоохоронці стверджують, що підрядник завищив вартість матеріалів — гранітної бруківки та щебеню, які використали під час робіт. Заступник директора КП знав про це, але підписав акти виконаних будівельних робіт, за якими фірмі перерахували гроші.

Відповідно до висновків експертів, через дії посадовця громаді Києва було завдано збитків на понад 1,4 млн грн. Для їх відшкодування прокурори подали цивільний позов.

Заступника директора столичного комунального підприємства "Інженерний центр" судитимуть за ч. 5 ст. 191Привласнення, розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем КК України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про перевірки бюджетних витрат у Києві

Двох посадовців "ШЕУ" Святошинського району Києва, а також керівника приватної фірми підозрюють у розтраті близько 1 млн гривень зі столичного бюджету при закупівлі пішохідної огорожі.

Також поліція виявила розтрату бюджетних коштів на закупівлі дорожнього обладнання в Печерському районі. Тоді підозру оголосили ексдиректору комунального підприємства, який пізніше став заступником директора корпорації "Київавтодор". На час розслідування посадовця взяли під цілодобовий домашній арешт.

Київська прокуратура скерувала до суду звинувачення щодо директора підрядної організації. Його підозрюють у привласненні 4 млн грн під час капремонту футбольного поля.

У Києві повідомили про підозру колишньому виконувачу обов'язків директора та головному інженеру комунального підприємства "Київавтошляхміст". Правоохоронці розслідують переплату в 3,5 млн гривень під час ремонту мостів та розв'язок у Києві.

Правоохоронці викрили схему розтрати 1,5 млн грн з бюджету при закупівлі меблів для шкіл у Подільському районі Києва. Начальнику райуправління освіти повідомили про підозру.

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