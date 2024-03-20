У Покровську, що на Донеччині, ремонтують пошкоджені російськими обстрілами будинки. Остання атака на місто відбулася 6 березня. У період із 28 лютого по 6 березня обстрілами армії РФ у місті пошкоджені понад 50 багатоквартирних будинків.

Житель Покровська Андрій з усіх мешканців свого під'їзду — єдиний, залишився тільки решта сусідів виїхали після російських обстрілів. У чоловіка у квартирі після російських атак по місту — жодного вцілілого вікна.

"У залі вікна, на кухні вікна вибило. Тут ніхто постійно не живе. Тут ніхто довго не затримується. Тут вони усі приходять і йдуть, і їдуть. Я тут живу постійно вже 11 років сам", — розповів Андрій.

Вибиті обстрілами вікна у квартирі Андрія, закриті фанерою, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами чоловіка, ремонтувати будинок допомагає місцева влада та благодійні організації.

"Нас обстріляли, приходили ремонтники, усе закрили фанерою. А зараз приходить бригада, вони відновлюють у нас горище. Двері встановив старий знайомий. Навіть на замок не зачиняються — на мотузку звичайну. Була техніка, воно усе згоріло", — розповів чоловік.

Житель Покровська Андрій, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Будинки в районі вулиці Поштової двічі були пошкоджені цьогоріч російськими обстрілами — 28 лютого та 6 березня.

Місцевий житель В'ячеслав розповідає, його дім завершили лагодити напередодні.

"І після першого, і після другого "прильоту" забивали вікна. Більше половини зробили працівники (комунального підприємства - ред.) — це там, де бабусі — пенсіонерки. У під'їздах також працівники робили, натягували плівку. Але в себе у квартирі я сам зробив. Матеріал отримували: плівку, інструмент, ножівку, молоток, цвяхи, бруси, OSB-плити", — розповів житель Покровська В'ячеслав.

Житель Покровська В'ячеслав, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

В іншому районі міста, де від обстрілів постраждали вікна та покрівлі, ремонтні роботи завершено у п'яти багатоквартирних будинках, розповів начальник житлово-комунального відділу Покровської міськради Данило Проскуренко.

Пошкоджені російськими обстрілами вікна у будинку, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

"Виконали близько 2,5 квадратних метрів ремонту покрівлі. По цій вулиці було два прямих влучання в освітні заклади. Місто зазнало з 28 лютого по 6 березня три масованих обстріли, внаслідок чого були пошкоджено більше 50 багатоквартирних будинків. Обсяг пошкодженої покрівлі сягає 7 тисяч квадратних метрів", — розповів Данило Проскуренко.

Відремонтовані вікна у будівлі, пошкоджені російськими обстрілами, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Проскуренко, ремонти у місті відбуваються безперервно.

"Ми закінчуємо одні роботи, у нас трапляється наступне влучання, і маємо ще одні пошкодження. Поточні ремонти ми виконуємо силами комунальних підприємств, там, де пошкоджена покрівля на площі понад 150-200 квадратних метрів, ми залучаємо до цього підрядну організацію. Не менше 5-6 людей працюють на одному об'єкті. Плюс ми забезпечуємо їх повністю матеріалами", — розповів Проскуренко.

Відремонтовані вікна у будинку, пошкоджені російськими обстрілами, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Матеріали для ремонту на суму близько мільйона гривень закупили з місцевого бюджету. Також отримують допомогу від благодійників. По вулиці Поштовій ремонтуватимуть ще шість будинків, додав Данило Проскуренко.

Відремонтовані вікна у будівлі, пошкоджені російськими обстрілами, Покровськ, Донецька область, березень 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram