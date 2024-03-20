Рішення про перейменування 109 топонімів в Україні, зокрема, 10 — на Харківщині, підтримали на засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 20 березня.
Про рішення повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.
У Богодухівському районі планують перейменувати:
- селище Горького на селище Високе;
- село Першотравневе — село Карлівка;
- селище Першотравневе — селище Мандричине;
- село Цепочкине — село Бардаківка.
У Красноградському районі під перейменування потрапили:
- село Першотравневе у Зачепилівській громаді може стати селом Молодіжним;
- село Першотравневе у Красноградській громаді — селом Мирним.
У Харківському районі підтримали перейменування села Стара Московка та село Джерельне.
У Чугуївському районі:
- село Коробочкине перейменують на село Коробчине;
- село Першотравневе — село Затока;
- селище Чкаловське — селище Нежурилівка.
Остаточне рішення про перейменування має ухвалити Верховна Рада.
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