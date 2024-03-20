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Комітет Верховної Ради підтримав перейменування 10 топонімів на Харківщині: перелік
ДерусифікаціяДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування 10 топонімів на Харківщині: перелік

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коробочкине, графіті
Графіті на стіні будинку, лютий 2023 року. . Ірина Гнатюк/Суспільне Харків

Рішення про перейменування 109 топонімів в Україні, зокрема, 10 — на Харківщині, підтримали на засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 20 березня.

Про рішення повідомив голова підкомітету з питань деколонізації Роман Лозинський.

У Богодухівському районі планують перейменувати:

  • селище Горького на селище Високе;
  • село Першотравневе — село Карлівка;
  • селище Першотравневе — селище Мандричине;
  • село Цепочкине — село Бардаківка.

У Красноградському районі під перейменування потрапили:

  • село Першотравневе у Зачепилівській громаді може стати селом Молодіжним;
  • село Першотравневе у Красноградській громаді — селом Мирним.

У Харківському районі підтримали перейменування села Стара Московка та село Джерельне.

У Чугуївському районі:

  • село Коробочкине перейменують на село Коробчине;
  • село Першотравневе — село Затока;
  • селище Чкаловське — селище Нежурилівка.

Остаточне рішення про перейменування має ухвалити Верховна Рада.

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