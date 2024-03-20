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Безкоштовні заняття у спортзалах для військових: як у Львові працює програма відшкодування за абонемент
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Безкоштовні заняття у спортзалах для військових: як у Львові працює програма відшкодування за абонемент

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Військовослужбовець займається у спортзалі
Військовий у спортзалі. Роман Балук / пресслужба Львівської міської ради

У грудні 2023 у Львові погодили програму, в межах якої місто відшкодовує гроші за абонемент в спортзал для учасників бойових дій і членів сімей загиблих воїнів. Наразі в спортзалах безкоштовно займається 150 військових.

Більше про участь у програмі розповіла керівниця міського відділу спорту військових Орися Дем’янюк.

"Учаснику потрібно подати документи в управління спорту чи через ЦНАП. З переліку документів так само дуже все просто — це заява, її одразу в ЦНАПі нададуть, паспорт учасника. Якщо це ID-карта, то це витяг. Ще нам важливо, щоб ця людина була або прописана, або військовослужбовець, працювала на території Львівської територіальної громади. Також посвідчення учасника бойових дій або посвідчення члена сім’ї загиблого", — каже Орися Дем'янюк.

Володимир Онищук — учасник програми. Він близько місяця займається у спортзалі.

"Військовослужбовці не мають дуже сильної можливості відвідувати залів. Вони дуже багато коштів витрачають на свою якусь амуніцію, на щось таке потрібне. У зв’язку з тим, що в нас зараз такий стан в Україні, ми маємо більше грошей відкладати на щось нагальне, щось потрібніше для нас", — каже Володимир.

Ігор Платонов у Львові на лікуванні. Чоловік служив у батальйоні морської піхоти. Каже, що хотів займатись спортом ще коли користувався кріслом колісним і не було такої можливості. Програмою відшкодування грошей за абонемент залу він користується два тижні.

"Для мене це важливо дуже для того, щоб я відчував, що я оновлююсь, готувався до повернення в стрій. Плюс я отримую таке спілкування, я бачу поряд людей, вже не військових, таких, як я бачив останні чотири місяці", — розповідає Ігор.

Після отримання місячного абонемента потрібно обрати зал із тих, які долучилися до проєкту, та напрям фізичної активності, каже начальник міського управління спорту Антон Нікулін. Наразі в міських спортзалах безкоштовно займаються 150 військових.

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