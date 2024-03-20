Любешівський районний суд оголосив вирок 38-річному водію, який восени 2018 року на мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter наїхав на мотоцикл. У результаті ДТП водій мотоцикла та його пасажир, студенти одного з коледжів області, загинули.

Про це повідомили в пресслужбі обласної прокуратури.

Аварія сталася після опівночі 7 жовтня 2018 року на автодорозі Любешів — Велика Глуша неподалік повороту на село Цир Камінь-Каширського району. Водій буса виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з мотоциклом, який рухався назустріч.

Волинянину суд призначив максимальний термін покарання за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — 10 років позбавлення волі.

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