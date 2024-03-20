НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Полтаві розпочали весняну висадку дерев: що запланували
ПриродаРегіони

У Полтаві розпочали весняну висадку дерев: що запланували

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Висадка дерев у Полтаві
Дерева висаджуватимуть до середини квітня. Фото: Суспільне Полтава

Понад 250 дерев та 200 кущів планують висадити цієї весни у Полтаві.

Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства "Декоративні культури" Ігор Ляшко. За його словами, висаджують, зокрема, клени, горобину, тополі та інші саджанці.

"Ще будемо садити берези, липи, сакури та каштани. На цей момент ми висаджували дерева на вулиці Європейській. Там ми вже посадили 62 дерева. Висадка у нас відбувається так: ми один день копаємо ями для посадки, а наступного дня бригада працівників їде і накопує у розсаднику дерева і потім їде їх висаджувати. Оце сьогодні до обіду вони висаджувати те, що накопали вчора. А сьогодні після обіду копають уже під майбутні дерева" – розповів Ігор Ляшко.
У Полтаві висаджують нові дерева
Працівники комунального підприємства "Декоративні культури" висаджують дерева на вулиці Європейській у Полтаві. Тетяна Купріян

Засаджують території парків, скверів та уздовж вулиць обласного центру працівники комунального підприємства "Декоративні культури". За словами Ігоря Ляшка, на весняну висадку у місті спрямували майже 700 тисяч гривень. У цю суму включена і вартість посадкових матеріалів.

"Період висадки навесні досить короткий. Все залежить від погодних умов: чим довше буде прохолодна весна, тим буде більше часу у нас для висадки. Тобто немає конкретної дати. Намагаємося, звісно, якомога оперативніше це все робити, але все залежить від погоди" – додав Ігор Ляшко.

Зі слів Ігоря Ляшка, триватиме весняна висадка дерев і кущів у Полтаві орієнтовно до середини квітня.

Як повідомляв раніше колишній директор підприємства "Декоративні культури" Сергій Сілаєв, 2023-го під час весняної і осінньої висадки у Полтаві посадили близько тисячі дерев і кущів.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Ліс, Дніпро
Цьогоріч на Дніпропетровщині планують висадити вісім мільйонів саджанців лісу
лелека, Дніпро, птахи
"Вони гріються, сохнуть і знову летять". У Дніпрі облаштували нове "житло" на постійному місці гніздування лелек
бобер, тварина
Бавився в калюжі на проїжджій частині: на Черкащині по селу розгулював бобер
Пінгвін, Чорнобривчик, антарктична експедиція
"Чорнобривчик": житомирянка перемогла у конкурсі на краще ім'я для талісмана антарктичної експедиції
На початок