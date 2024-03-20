У Полтаві розпочали весняну висадку дерев: що запланували

Понад 250 дерев та 200 кущів планують висадити цієї весни у Полтаві.

Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства "Декоративні культури" Ігор Ляшко. За його словами, висаджують, зокрема, клени, горобину, тополі та інші саджанці.

"Ще будемо садити берези, липи, сакури та каштани. На цей момент ми висаджували дерева на вулиці Європейській. Там ми вже посадили 62 дерева. Висадка у нас відбувається так: ми один день копаємо ями для посадки, а наступного дня бригада працівників їде і накопує у розсаднику дерева і потім їде їх висаджувати. Оце сьогодні до обіду вони висаджувати те, що накопали вчора. А сьогодні після обіду копають уже під майбутні дерева" – розповів Ігор Ляшко.

Працівники комунального підприємства "Декоративні культури" висаджують дерева на вулиці Європейській у Полтаві. Тетяна Купріян

Засаджують території парків, скверів та уздовж вулиць обласного центру працівники комунального підприємства "Декоративні культури". За словами Ігоря Ляшка, на весняну висадку у місті спрямували майже 700 тисяч гривень. У цю суму включена і вартість посадкових матеріалів.

"Період висадки навесні досить короткий. Все залежить від погодних умов: чим довше буде прохолодна весна, тим буде більше часу у нас для висадки. Тобто немає конкретної дати. Намагаємося, звісно, якомога оперативніше це все робити, але все залежить від погоди" – додав Ігор Ляшко.

Зі слів Ігоря Ляшка, триватиме весняна висадка дерев і кущів у Полтаві орієнтовно до середини квітня.

Як повідомляв раніше колишній директор підприємства "Декоративні культури" Сергій Сілаєв, 2023-го під час весняної і осінньої висадки у Полтаві посадили близько тисячі дерев і кущів.

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