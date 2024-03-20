27-річний прикордонник Юлій на позивний "Цезар" пів року охороняв державний кордон з Білоруссю. Потім його перевели до комендатури швидкого реагування в зону бойових дій. Як виходив з оточення, що, на його думку, найстрашніше на війні, про що мріє воїн розповів кореспондентам Суспільного.

27-річний прикордонник Юлій на позивний "Цезар" народився в Житомирі. За освітою він — бармен. До початку повномасштабного вторгнення працював в Одесі, потім — водієм у Житомирі. У березні 2023 року Юлій підписав контракт з Державною прикордонною службою України.

"До того я не проходив строкову службу, ніколи не був пов'язаний зі зброєю, з армією. Але прийшов такий період у житті, що я зрозумів, що рано чи пізно треба йти служити — і пішов на контрактну службу. "Перші з честю" — у нас такий девіз, тому що ми перші зустрічаємо ворога. Постійно якісь нові місця, нові задачі. Це життя. Я відчуваю, що я живу", — розповів молодший сержант 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців Юлій.

Прикордонник Юлій на позивний “Цезар”, березень 2024 року. Суспільне Житомир

Прикордонник Юлій має позивний "Цезар" . Суспільне Житомир

Воїн каже, що пів року він охороняв державний кордон з Білоруссю. Потім його перевели до комендатури швидкого реагування в зону бойових дій. Прикордонник розповів, що у січні 2024 року виходив з оточення на Донецькому напрямку, де велись активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Шість прикордонників: наймолодшому — 20 років, найстаршому — 35 тримали позиції.

"На шосту добу у нас був поранений. Евакуації не було. Почався сильний мінометний обстріл наших позицій. Дрон армії РФ коригував вогонь і нас обстрілювали. Сильно вже працювали по нас. Прицільно. Я забіг в бліндаж, там був наш побратим поранений. Запитав його, чи живий. Він відповів, що живий, що все добре, і попросив, щоб його там не залишили. Я сказав, що заберемо у будь-якому випадку, бо разом до кінця. Побратими — це найкращі люди, з якими мене доля звела", — сказав Юлій.

Прикордонник Юлій на позивний “Цезар” у зоні бойових дій, 2024 рік. Фото надав Юлій "Цезар"

За його словами, силами суміжних підрозділів, які створили коридор виходу, вони врятувалися.

"І тоді з Божою допомогою пішов такий сніг лапатий, туман. Це була десь 5 година ранку. Ми забрали нашого пораненого побратима на ноші і вийшли. Ми йшли до точки евакуації дві години. І ми його винесли", — пригадав прикордонник.

Воїн каже, що на війні найстрашніше — не втратити самоконтролю.

"Коли втрачається самоконтроль, то починається паніка. І можна реально зробити багато дурниць. Це найстрашніше, коли ти втрачаєш самоконтроль. Так, воно страшно завжди, бо хочеться жити. Загинути в тій посадці не дуже хотілося. Це така собі перспектива. Було страшно, але якась така у мене була сила. Я молився, звичайно. Там тільки віра на Бога. Все", — сказав Юлій.

Прикордонник розповів, що у нього немає рідних.

"Мене нічого не стримує. Не тримає", — сказав він.

Прикордонник Юлій на позивний "Цезар" на бойових позиціях, 2024 рік. Фото надав Юлій "Цезар"

Після війни Юлій мріє створити сім'ю.

"Я мрію, щоб закінчилася війна, щоб не гинули молоді хлопці. Скільки молодих хлопців двадцятирічних, а вони ще життя не бачили. Вони воюють в окопах, в багні зі зброєю в руках. Я хочу діточок, хочу дружину. Просто так загинути і після себе нічого не залишити — це не дуже. Це була моя найбільша мотивація, яка тримала мій самоконтроль. Як би там страшно не було, як важко, але тримався. Треба цінити життя максимально. Жити сьогодні, а не відкладати на завтра. Свої мрії здійснювати. Не можна відкладати на потім. Потім може не настати. Кохай, мандруй, стріляй", — зауважив молодший сержант 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців Юлій.

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