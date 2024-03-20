Голова Вільховецької громади на Закарпатті Михайло Цірик вказав у своїй декларації, що разом зі своєю дружиною володіє тринадцятьма земельними ділянками. Також чиновник задекларував зброю та понад 859 тисяч гривень річної заробітної плати.

Про це йдеться у його декларації за 2022 рік в Єдиному державному реєстрі декларацій. Декларація за 2023 рік має бути опублікована пізніше в цьому році.

Земельні ділянки та нерухомість

Михайло Цірик володіє двома житловими будинками у селі Вільхівці площею 487 та 153 квадратні метри. Його дружина Віра має нежитлове приміщення у місті Тячів площею 644 квадратні метри.

У голови громади та його дружини на двох є 13 земельних ділянок, 11 з яких належать жінці. Дев'ять ділянок у селі Руське Поле займають 20 тисяч квадратних метрів.

Цінне майно та машини

Михайло Цірик також задекларував зброю. Зокрема, він має револьвер та помпову рушницю.

У декларації голова громади вказав два автомобілі: "BMW" 2007 року та TOYOTA 2004 року (належить дружині).

Доходи, цінні папери та заощадження

Віра Цірик має корпоративні права на приватне підприємство "МЕЛІТА", приватне підприємство "ЗОДІАК" та ТОВ "ГЕМО МЕДИКА ТЯЧІВ".

Основним джерелом доходу Михайло Цірик вказав зарплату — 855 тисяч гривень. Серед доходів за 2022 рік у дружини Віри є: зарплатня — 76 тисяч гривень та дохід від зайняття підприємницькою діяльністю — 3,5 мільйони гривень.

Також у декларації Михайло Цірик зазначив, що зберігає готівкою понад мільйон гривень та 20 тисяч євро, а його дружина — 2,1 мільйона гривень, 90 тисяч доларів та 100 тисяч євро.

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