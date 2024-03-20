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"Повний двір уламків": мешканці Білопілля на Сумщині про наслідки влучань з боку РФ
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"Повний двір уламків": мешканці Білопілля на Сумщині про наслідки влучань з боку РФ

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19 березня російські війська авіабомбою атакували Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач, а в приватних житлових будинках на околиці міста повибивало шибки у вікнах та побило уламками паркани. Сьогодні місцеві розповіли що бачили і які наслідки від влучань.

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Наталія, мешканка Білопілля. Фото: Суспільне Суми

Господарів пошкоджених будинків зранку середи вдома не було. Наслідки вибуху на їхніх подвір’ях бачила місцева мешканка Наталія, яка живе за кілька будинків.

“Там три хати жилих, люди живуть, а вікна повилітали. У другій хаті вікна точно повилітали, бо кіт з вікон вилазив, ми вчора дивились. В першій же теж там і хазяйство і все, в людей. Також побило. Там і на колодязі і всюди уламки, там повний двір уламків. І сінник отам за ними подивитесь, теж все побите”, — говорить місцева мешканка Наталія.

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Наслідки влучання по Білопіллю 19 березня 2024. Фото: Суспільне Суми

Цього разу під час вибуху жінка була в хаті.

"Ми чули, але в хаті ціле все. Воно дуже свистіло. Ми в хаті були, хоч не на вулиці шастали. Сидимо, а що робити, куди їхати?”, — додає Наталія.

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Наслідки влучання по БІлопіллю 19 березня 2024. Фото: Суспільне Суми

Пані Ольга розповідає, що бачила, як летів снаряд. У той час, каже, перебувала на вулиці.

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Ольга, мешканка Білопілля. Фото: Суспільне Суми

“ Я отут стояла, курей пасла, а вона летить звідти. Я скоріше в хату заскочила і все. А вибуху я не бачила, бачила, як вона летіла. А в мене погріб може завалитись, я там і залишусь. І в погребі вода в нас. У хаті пересиджу і слава Богу”, — говорить Ольга Ткаченко.

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Наслідки влучання по Білопіллю 19 березня 2024. Фото: Суспільне Суми

Такий вигляд має вирва від авіабомби, яка розірвалась посеред дороги, пошкодивши при цьому лінії електропередач. Другий день енергетики усувають наслідки влучання.

"Після пошкодження було відсутнє водопостачання нашого міста. Ми перемикнули водоканал по резервних зв’язках, а на даний час ліквідовуємо наслідки, щоб відновити лінію і було надійне в нас електропостачання всіх споживачів”, повідомив Павло Подибайло, начальник Білопільської дільниці філії "Сумський РЕМ.
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Наслідки влучання по Білопіллю 19 березня 2024. Фото: Суспільне Суми

За інформацією голови Білопільської громади Юрія Зарка, внаслідок обстрілу міста 19 березня загиблих та травмованих людей немає.

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