Окупаційний Київський районний суд у Сімферополі оштрафував правозахисницю і журналістку Лутфіє Зудієву за частиною 2.1 статті 13.15 КоАП РФ "Зловживання свободою масової інформації" на 2500 рублів (1059 грн).

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Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Зазначається, що співробітник "ЦПЕ" Роман Філатов склав на неї протокол за "поширення в засобах масової інформації інформації інформації про іноземних агентів або вироблених ними матеріалів без вказівки на статус іноземного агента".

За словами Зудієвої, окупаційний суд ухвалив рішення без її участі і не розглянув її письмові заперечення в адміністративній справі. Вона вважає, що не є суб'єктом правопорушення і як фізична особа не зобов'язана була виконувати ці вимоги, а начальник відділу так званого Центру з протидії екстремізму в Криму Руслан Шамбазов фактично прирівняв її особисту сторінку у Facebook до зареєстрованого ЗМІ.

"Через ДТП у дорозі та затори, я запізнилася на кілька хвилин. Попередила суддю через захисника, але вона чомусь розцінила це як неповагу. Усі свої аргументи, які готувала на засідання і не озвучила, я викладу в апеляційній скарзі", — повідомила Зудієва.

Правозахисниця наголосила, що притягнути до адміністративної відповідальності за частиною 2.1 ст. 13.15 КпАП РФ можна виключно або редакцію ЗМІ, або засновника ЗМІ, а також головного редактора або іншу посадову особу.

Під час засідання адвокат Еміль Курбедінов заявив клопотання про визнання адміністративного протоколу неприпустимим доказом, а також припинення адміністративного провадження. Він упевнений, що співробітники "ЦПЕ" не мали складати протокол за частиною 2.1 статті КоАП РФ, оскільки це в компетенції іншого органу.

"Співробітники ЦПЕ відповідно до закону не мали права порушувати цю справу за цією частиною статті 13.15 КоАП РФ. Саме орган, уповноважений у сфері нагляду за засобами масової інформації, має складати цей протокол та передавати його до судових органів для розгляду", — розповів після засідання адвокат.

Так званий Київський райсуд із цими доводами захисника не погодився. Засідання тривало 8 хвилин.

Що відомо про Лутфіє Зудієву Лутфіє Зудієва – активістка “Кримської солідарності” та журналістка видання “Ґрати”. Висвітлює судові процеси та порушення прав людини в окупованому Криму. До 2014 року керувала дитячим центром, вже після окупації вимушено взялась за правозахист. Зудієву затримували у 2019 році за публікацію в соціальній мережі. Тоді активістка сплатила штраф розміром 2 тисячі рублів за нібито публікацію "екстремістської символік". 27 липня 2023 року Лутфіє Зудієву затримали під будівлею “Верховного суду Криму” в Сімферополі, де проходив розгляд апеляційної скарги у справі політвʼязнів Нарімана Джелялова та Асана і Азіза Ахтемових. Пізніше журналістку оштрафували на 12 тисяч рублів. А 12 лютого 2024 року Касаційний суд РФ прийняв до розгляду скаргу щодо цього штрафу. Вранці 22 лютого в будинку Лутфіє Зудієвої співробітники окупаційних правоохоронних органів провели обшук. Після цього активістку відвезли в так званий Центр протидії екстремізму. Кримську татарку відпустили через 3 години, склавши на неї два адмінпротоколи за "зловживання свободою масової інформації".

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