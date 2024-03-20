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Затриманого на Бахмутському напрямку стрільця російських окупантів засудили до 15 років
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Затриманого на Бахмутському напрямку стрільця російських окупантів засудили до 15 років

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В Україні за держзраду та співпрацю з Росією засудили до 15 років за ґратами стрільця російських окупантів, який воював проти українських військових. Чоловіка затримали торік на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила прокуратура Донеччини.

"Житель Донецька у перший день повномасштабного російського вторгнення мобілізувався до лав НФЗ "ДНР". Був стрільцем взводу охорони управління одного з армійських корпусів "ДНР". Він виконував накази командирів поблизу Веселого Харківської області та в районі Майорська й Новобахмутівки Покровського району.

В обласній прокуратурі уточнили, що щомісяця чоловік отримував "за службу" 76 тисяч російських рубів, що еквівалентно понад 32 тисячі гривень.

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