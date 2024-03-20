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У 2024 році Дніпропетровщина стала лідером за кількістю ДТП з пораненими та загиблими — Опендатабот
ДТПРегіони

У 2024 році Дніпропетровщина стала лідером за кількістю ДТП з пораненими та загиблими — Опендатабот

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аварія, ДТП, Дніпропетровщина
Ілюстративне фото. Фото: УНІАН

Від початку 2024 року в Україні сталось майже три тисячі ДТП з пораненими та загиблими. Лідером за кількістю аварій стала Дніпропетровщина. За два місяці цього року в області зафіксували 290 аварій.

Такі дані оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот.

2 829 ДТП трапилось в Україні за перші два місяці 2024 року. Це на 6% менше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабної. Кількість загиблих у ДТП також зменшилась на 13% у порівнянні до відповідного періоду 2021 року.

Окрім Дніпропетровщини, до трійки лідерів з кількості аварії потрапили також Львівщина — 247 аварій з постраждалими та Київ — 241 ДТП.

За два місяці 2024 року Дніпропетровщина стала лідером за кількістю ДТП — Опендатабот
Кількість аварій на Дніпропетровщині за 2 місяці 2024 року. Фото: Суспільне Дніпро

Майже половина аварій в Україні стається через перевищення безпечної швидкості: 42%. У топі причин ДТП також порушення правил маневрування (18%) та порушення правил проїзду пішохідних переходів (9%).

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