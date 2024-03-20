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У Полтаві на конкурс розробників БпЛА подались 13 учасників
ДронРегіони

У Полтаві на конкурс розробників БпЛА подались 13 учасників

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Як в Полтаві фінансують розробку дронів
Фінансування розробників дронів отримуватимуть з бюджету громади. Фото: Суспільне Полтава

У Полтавській громаді завершилася подача заявок на програму підтримки розробників БпЛА. Тепер розпочнеться етап їх перевірки, після чого розпочнеться конкурсний відбір.

Про це Суспільному розповів депутат міської ради та співініціатор проєкту Вадим Ямщиков. Конкурсна комісія має відібрати із 13 заявок, які відповідають необхідним критеріям і потім буде захист проєктів.

"У складі комісії є військові і інші фахівці. Розробники будуть представляти свої роботи. У разі якщо їх проєкти схвалять, вони отримають фінансування. Це фактично захист стартапу"

За словами Ямщикового, цю програму ініціювали у Полтавській громаді, аби стимулювати розробників та виробників для створення проєктів БпЛА (ударних, розвідувальних та інших дронів) та іншого обладнання.

Програма розрахована на два роки. Фінансуватиметься із бюджету Полтавської громади. Кожному розробнику – від 300 тисяч гривень до мільйона.

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