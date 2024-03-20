20 березня у Бердичеві суд продовжив розглядати справу голови Швайківської громади Габріела Мкртчяна, якого звинувачують у колабораціонізмі. На суді озвучили висновок експерта про те, що у момент, коли Мкртчян нібито закликав не чинити опір РФ, його телефон знаходився у кількох кілометрах від місця події.

Про це із засідання Бердичівського районного суду повідомляє кореспондент Суспільного Дмитро Поліщук.

За його словами, під час засідання сторона захисту клопотала про долучення до матеріалів справи скріншотів із чату місцевої тероборони та висновок експертизи, яку провели з ініціативи захисту. У висновку експерта йдеться про те, що 22 березня у момент, коли Мкртчян нібито закликаав не чинити опір РФ, його телефон знаходився у кількох кілометрах від місця події.

До матеріалів справи докази долучили, фрагменти пепеписки озвучили під час засідання. Цей документ розглядатимуть на наступному засіданні, коли з ним ознайомиться прокурор.

"Висновок експертизи потребує достатньо часу для його вивчення. Навіть для початку треба визначити, чи має цей експерт повноваження для проведення таких експертиз. Розслідування справи було закінчено майже рік тому і матеріали були наявні у сторони захисту. А експертиза ця була призначена лише 1 лютого цього року", — каже прокурор Ігор Швець.

Скриншоти переписок з чату добровольчого формування до матеріалів справи долучили. Під час засідання суддя озвучив всі повідомлення, які надсилав у чат Мкртчян. За словами Ігоря Попова, адвоката обвинуваченого, жодне повідомлення з цього чату не вказує на проросійську позицію його підзахисного. Оцінку цим доказам даватиме суддя під час прийняття рішення у справі.

"За 22 березня ми всі повідомлення зачитали і жоден з учасників чату нічого не сказав, що мав місце конфлікт з приводу висловлювань колабораційного характеру з боку Мкртчяна. Не було якоїсь з цього приводу суперечки чи конфлікту, чи будь-яких незрозумілих ситуацій", — сказав адвокат обвинуваченого Ігор Попов.

Наступне засідання суду має відбутися 12 квітня.

Засідання у Бердичівському райсуді у справі Габріела Мкртчяна, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Дмитро Поліщук

Що відомо про справу голови Швайківської громади, якого обвинувачують у колабораціонізмі

У липні 2023 року Суспільне Житомир повідомляло, що СБУ провела обшуки в будинку голови Швайківської громади Габріела Мкртчяна. У своєму пості у фейсбуці Габріел Мкртчян написав, що правоохоронці з СБУ шукали в нього речі, предмети, техніку, яка могла б засвідчити його зв'язок з РФ.

11 серпня у Бердичеві відбулося перше судове засідання у справі голови Швайківської громади Габріела Мкртчяна. Сам Габріел Мкртчян своєї провини не визнає та каже, що вважає покази свідків обвинувачення наклепом. Оскільки свідки обвинувачення на суд не прийшли, то засідання перенесли на 20 вересня.

14 серпня правоохоронці проводили обшуки у приміщенні Бердичівської райдержадміністрації – обшуки вели у кабінеті, орендованому керівництвом Швайківської територіальної громади. Заступник голови Швайківської громади Едуард Томашевський сказав Суспільному, що обшуки були пов'язані з незаконним видобутком піску у громаді одним з приватних підприємців.

20 вересня Бердичівський суд продовжив розглядати справу обвинуваченого у колабораціонізмі Габріела Мкртчяна, заслухавш свідків обвинувачення.

29 листопада Прокуратура та СБУ Житомирщини повідомили про підозру голові громади, якого підозрюють в одержанні хабаря за пособництво незаконному видобуванню піску на землях Швайківської громади і заподіянні довкіллю збитків майже на мільйон гривень.

Також 29 листопада у Бердичеві суд продовжив розглядати справу голови Швайківської громади Габріела Мкртчяна, під час якого допитали місцевого поліцейського, який повідомив, що 1 квітня 2022 року на сусідньому блокпосту сталася ДТП із травмованими, тому постало питання про забезпечення безпеки руху на всіх інших блокпостах. Зокрема, йшлося про встановлення попереджувальних знаків та зсування бетонних плит з проїжджої частини.

24 січня 2024 року під час судового засідання пролунав сигнал повітряної тривоги, після чого суддя переніс розгляд справи Мкртчяна на 14 лютого.

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