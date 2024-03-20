У Севастополі окупанти планують створити новий центр мілітаризації молоді — ЦНС

У тимчасово окупованому Севастополі росіяни планують створити додатковий центр мілітаризації молоді. Офіційно він має назву військово-патріотичний центр виховання молоді "Авангард".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Основною метою окупанти вбачають виховання нових кадрів для загарбницької армії та популяризація окупантів", — йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що курувати військово-патріотичний центр має Чорноморський флот РФ, зокрема це повʼязано з кадровим дефіцитом в окупантів.

"Центр національного спротиву вказує, що такі дії є порушенням міжнародного права, яке забороняє рекрутинг населення захоплених територій до лав окупаційної армії. Відтак кожен дотичний до створення центру стане відомий й понесе відповідальність", — наголошується у повідомленні.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram та у Facebook