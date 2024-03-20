Суд виніс вирок жителю міста Іршава за підозрою у незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон. Чоловіка засудили до 5 років ув'язнення.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Facebook.

За інформацією відомства, закарпатця, який разом з "клієнтом" на автомобілі прямували в напрямку угорського кордону, правоохоронці затримали у селі Бадалово.

"Закарпатець погодився за 4000 доларів США допомогти військовозобов'язаному незаконно потрапити на територію країн ЄС. Він наказав останньому оселитися в одному з готелів Берегова та чекати там слушного часу для перетину кордону. Коли обвинувачений зрозумів, що його викрито, намагався втекти, однак правоохоронці затримали його", — йдеться у повідомленні.

Прокуратура наполягала на призначенні чоловіку покарання у виді 7 років ув’язнення. Проте Берегівський районний суд взяв до уваги, що обвинувачений є пенсіонером, не судимий раніше та утримує неповнолітню дитину, тому призначив йому покарання — 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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