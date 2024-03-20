НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
4 тис. доларів за трансфер: закарпатця засудили до 5 років ув'язнення за підозрою у переправленні чоловіка через кордон
СудКордонКРИМІНАЛРегіони

4 тис. доларів за трансфер: закарпатця засудили до 5 років ув'язнення за підозрою у переправленні чоловіка через кордон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Закарпатті підозрюваного у переправленні чоловіка через кордон засудили до 5 років
Закарпатця засудили до 5 років ув'язнення за підозрою у переправленні чоловіка через кордон. Фото ілюстративне: УНІАН

Суд виніс вирок жителю міста Іршава за підозрою у незаконному переправленні військовозобов’язаного через державний кордон. Чоловіка засудили до 5 років ув'язнення.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної прокуратури у Facebook.

За інформацією відомства, закарпатця, який разом з "клієнтом" на автомобілі прямували в напрямку угорського кордону, правоохоронці затримали у селі Бадалово.

"Закарпатець погодився за 4000 доларів США допомогти військовозобов'язаному незаконно потрапити на територію країн ЄС. Він наказав останньому оселитися в одному з готелів Берегова та чекати там слушного часу для перетину кордону. Коли обвинувачений зрозумів, що його викрито, намагався втекти, однак правоохоронці затримали його", — йдеться у повідомленні.

Прокуратура наполягала на призначенні чоловіку покарання у виді 7 років ув’язнення. Проте Берегівський районний суд взяв до уваги, що обвинувачений є пенсіонером, не судимий раніше та утримує неповнолітню дитину, тому призначив йому покарання — 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Молот в суді США
У США стратили чоловіка за вбивство колишньої дівчини у 1993 році
суд Стадники
Батько загиблого захисника судиться за пам'ятник на Пантеоні Героїв
Підозрюваний Алім Ібрагімлі
Кропивничанину, якого підозрюють у продажі посвідчень волонтера, не обрали запобіжний захід. Чому
Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці, начальник
Начальник Держпраці у Житомирі, якого підозрюють у хабарництві, звільнився з посади: що відомо
На початок