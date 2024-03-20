Управління персоналом Львівської міської ради разом з сектором доброчесності проведуть кадровий аудит управління охорони історичного середовища. Таке рішення міський голова Львова озвучив сьогодні, 20 березня, під час апаратної наради.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

"Всі мають пройти перевірку на придатність до роботи в органах місцевого самоврядування. Якщо люди не відповідають займаним посадам, то їх слід замінити. Бо речі, що відбулися напередодні, — це ганьба для команди міської ради", — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як пояснила керівниця управління персоналом Лілія Савич, працівники її підрозділу проведуть перевірку кадрових процесів. Також йдеться про співбесіди з кожним із працівників управління охорони історичного середовища.

"Зважаючи на ситуацію, що правоохоронні органи підтвердили другий випадок корупції, ми змушені провести перевірку рівня компентенцій усіх працівників та працівниць управління охорони історичного середовища. Залежно від результатів, які ми отримаємо, будемо застосовувати відповідні санкції”, — пояснила Лілія Савич.

20 березня 2024 року у Львові правоохоронні органи затримали працівника міського управління охорони історичного середовища за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. У СБУ та прокуратурі зазначили, чиновник вимагав та одержав від підприємця 2000 доларів за погодження документації.

Це не перший корупційний скандал, який стосується управління історичного середовища. Як повідомляло Суспільне, 15 серпня 2023 року колишнього т.в.о. керівника управління охорони історичного середовища Георгія Корнєєва та його спільницю затримали за підозрою у хабарництві. За даними слідства, за погодження технічної документації експосадовець одержав 1 500 доларів.

Після цього перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що управління охорони історичного середовища буде повністю перевантажено. 11 вересня у Львівській міській раді оголосили конкурс на посаду керівника управління охорони історичного середовища. Нею стала 35-річна архітекторка Тетяна Балукова.