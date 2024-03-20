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"Відсоток занедбаних форм зменшується": яка ситуація з туберкульозом на Рівненщині і хто в групі ризику
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"Відсоток занедбаних форм зменшується": яка ситуація з туберкульозом на Рівненщині і хто в групі ризику

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Всесвітній день боротьби з туберкульозом припадає на 24 березня. Майже 600 випадків цієї хвороби, нових і повторних, виявили на Рівненщині у 2023 році. Це на понад 8% більше, аніж у 2022-му. Найвищий рівень зафіксували у Рівненській громаді — понад 50% від усіх виявлених випадків.

Ці дані Суспільному повідомила в. о. медичного директора Рівненського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Наталія Стецій.

За її даними, захворюваність на туберкульоз на Рівненщині за вперше виявленими та повторними випадками лікування складає 585 — у 2023 році, 538 — у 2022-му.

“Рівненщина в плані туберкульозу є сприятливою областю. У нас все робиться для того, щоб виявити туберкульоз на ранніх стадіях. Незважаючи на те, що зростає захворювання на туберкульоз, відсоток занедбаних форм — зменшується", — зазначила медикиня.

Хто в групі ризику

В етері Українське радіо. Рівне соцпрацівниця благодійної організації “Мережа 100% життя Рівне” Анна Міщук розповіла, хто здебільшого хворіє на туберкульоз:

“Це можуть бути вихователі, вчителі, продавці в магазинах. У зв'язку з війною дуже багато військовослужбовців з туберкульозом. Це спровоковано стресом, недоїданням, умовами в яких вони знаходяться. Те, що люди думають, що це хвороба бідних — через необізнаність”.

За її словами, багато людей не говорять близьким про лікування хвороби, оскільки не знають, як вони поставляться до цього:

“В принципі, сказати потрібно для того, щоб людина, яка контактувала з нею, просто прийшла і перевірилась. Можливо, їй потрібно призначити профілактику, щоб потім не захворіла на туберкульоз. Але з іншого боку, людина не зобов'язана говорити, бо це її особистий діагноз”.

Туберкульоз виліковний

Наталія Стецій розповіла, що туберкульоз є виліковним за умов дотримання рекомендацій лікаря та щоденного вживання призначених препаратів.

“Найкоротший період лікування для чутливого туберкульозу — чотири місяці. Найдовший період — 18-20 місяців, коли призначається індивідуалізована схема лікування пацієнтам з хіміорезистентнимХіміорезистентний туберкульоз — це форма туберкульозу, при якій пацієнт виділяє мікобактерії туберкульозу, резистентні до одного або більшої кількості протитуберкульозних препаратів, що підтверджено лабораторним методом в тесті медикаментозної чутливості туберкульозом. Також все залежить від поширеності процесу, чутливості до протитуберкульозних препаратів та враховуються супутні захворювання” — додала вона.

Що робити, щоб не захворіти

Зі слів в. о. медичного директора Рівненського обласного фтизіопульмонологічного медичного центру Наталії Стецій, для зменшення ризику захворюваності на туберкульоз людям варто проводити профілактичні обстеження та скринінгове анкетування тим, хто в групі підвищеного ризику:

Потрібно відмовитись від шкідливих звичок — куріння, зловживання алкоголем, наркотичними речовинами. Також тримати під контролем хронічні захворювання, вести правильний спосіб життя, контролювати режим праці, відпочинку та харчування”.

Також, за словами медикині, діють місцеві програми протидії захворювання на туберкульоз також відповідні фахівці проводять просвітницьку робота щодо усунення дискримінації до людей з туберкульозом, оскільки бувають випадки, коли їм відмовляють у навчанні, працевлаштуванні та інших послугах.

Авторка: Юлія Пашкевич

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