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"Готичний сад Органного залу": Рівненська філармонія презентує проєкт нового культурного простору
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"Готичний сад Органного залу": Рівненська філармонія презентує проєкт нового культурного простору

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Проєкт "Готичний сад органного залу" презентують у Рівному 21 березня
Проєкт "Готичний сад органного залу" презентують у Рівному 21 березня. Фото: надала Елеонора Стеценко

Рівненська обласна філармонія 21 березня презентує проєкт нового культурного простору — “Готичний сад органного залу”. Його планують облаштувати на 11 сотках для культурно-мистецьких заходів просто неба, а також додати в екскурсійний маршрут.

Про це в етері Українське радіо. Рівне повідомила директорка обласної філармонії Елеонора Стеценко.

За її словами, “Готичний сад” матиме площу 11 соток, це територія залу камерної та органної музики. Фінансуватимуть проєкт за грантові кошти. Локація стане частиною екскурсійного маршруту, а також місцем для проведення концертів та інших культурно-мистецьких заходів просто неба.

“Назва “Готичний сад” – це більше маркетинговий хід, але не тільки. Там точно будуть елементи готичності, над цим працюють наші архітектори Ольга Шевчук і Ярослав Некос, але цей простір насамперед буде сучасним, інклюзивний. Ми хочемо, щоб там був невеличкий куточок для дітей з якимось екологічними фішками, вертикальне озеленення паркану, щоб був затишок і певна таємничість”, — пояснила Елеонора Стеценко.

Візуалізований проєкт “Готичного саду органного залу” презентують о 15:00 21 березня у Рівному в Майстерні міста за адресою: вулиця Казимира Любомирського, 6. На заході детальніше розкажуть про концепцію цього проєкту. У програмі також — лекція на тему “Симфонія Люславіцького парку” від музикознавиці Світлани Олійник.

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