Новий "Дія.Центр" відкрили в Тетіївській громаді на Київщині

У Тетіївській громаді на Київщині відкрили відділення "Дія.Центр".

Про це розповів голова Тетіївської міської ради Богдан Балагура.

Це третя громада в Київській області, де функціонує подібний багатофункціональний простір від "Дії".

У приміщенні врахували потреби людей з інвалідністю, батьків з дітьми та приділили увагу безбар'єрності. Також встановили термінал з переліком послуг, в якому можна буде отримати талон до відповідного фахівця.

"Працюємо над реалізацією вікна ветерана та запуску окремих послуг від МРЕО", — зазначив Балагура.

У лютому в селі Медвин Білоцерківського району відкрили нову будівлю ЦНАПу. Заклад став другим у Київській області державним сервісом, під'єднаним до мережі "Дія.Центр".

А в вересні 2022 року в Бучі відновив роботу центр "Дія.Бізнес", який пошкодили російські військові.

Що відомо про роботу ЦНАПів на Київщині під час війни

Після деокупації Київської області від військ РФ центри надання адміністративних послуг почали поступово відновлювати роботу. У травні 2022 року у регіоні працювали 49 таких установ.

Через бойові дії на Київщині повністю були зруйновані 3 ЦНАПи в Бородянській, Іванківській, Бишівській територіальних громадах, ще 5 – частково.

У жовтні 2022 року — завдяки підтримці міжнародних партнерів — у Бородянці почали будівництво нового модульного ЦНАПу. Він почав приймати відвідувачів у березні 2023-го. Подібні проєкти почали реалізувати у Бишівській та Димерській громадах.

На початку 2023 року на Київщині працювали 64 центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), де для жителів доступні 546 видів послуг.

Влітку 2023 року в Іванкові відкрили модульний Центр надання адмінпослуг завдяки підтримці Програми розвитку ООН, ЄС, Канади та Міністерства цифрової трансформації України.

Наприкінці 2023 року на Київщині діяли 66 ЦНАПів. У Київській ОДА обіцяли, що на початку 2024 року ЦНАПи функціонуватимуть в усіх 69 громадах області.