20 березня у Житомирі на Центральному стадіоні футбольний клуб "Полісся" провів для вболівальників відкрите тренування команди.

Про це зі стадіону "Полісся" повідомляє кореспондент Суспільного Леонід Харшан.

За його словами, на трибунах присутні вболівальники та вихованці академії клубу, молодіжної і юнацької команд.

Відкрите тренування ФК "Полісся" на Центральному стадіоні в Житомирі, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Вболівальники на трибунах Центрального стадіону у Житомирі, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

У своєму Telegram ФК "Полісся" анонсувало, що по закінченню тренування на вболівальників чекають подарунки, автограф-сесія, спілкування з футболістами та президентом клубу.

Нападник "Полісся" Бені Макуана. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Вихованці академії футболу на трибунах Центрального стадіону у Житомирі, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Відкрите тренування ФК "Полісся" на Центральному стадіоні в Житомирі, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Вболівальники на трибунах Центрального стадіону у Житомирі, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

ОНОВЛЕНО на 21 березня

Виконуючий обов'язки головного тренера Сергій Шищенко та воротар Денис Бойко поспілкувалися зі ЗМІ та сказали, що невдачі, які спіткали команду в останніх іграх, гравці здолають. Наразі команда ставить перед собою завдання вийти до фіналу Кубка України та до п’ятірки у чемпіонаті.

"Ми робимо висновки в плані гри і тактики. Щось змінимо і будемо йти до цілей, які в нас є", — сказав Сергій Шищенко.

Зліва направо: воротар "Полісся" Денис Бойко та в.о. головного тренера "Полісся" Сергій Шищенко, 20 березня 2024 року . Суспільне Житомир/Леонід Харшан

"Хлопці — професіонали. Вони знають, чого від них потребує тренерський штаб та керівництво клубу, тому тільки вперед до виконання наших найвищих задач, цілей. Ми у максимально позитивному настрої готуємося до найближчого матчу", — розповів воротар ФК "Полісся" Денис Бойко.

Гравці "Полісся" дають автографи вболівальникам, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Конголезький футболіст "Полісся" Бені Макуана через травму не брав участі в останніх трьох матчах і у відкритому тренуванні 20 березня. На стадіон прийшов для спілкування з вболівальниками. За версією сайту "Український футбол" Бені визнали кращим іноземним гравцем українського чемпіонату 2023 року.

Бені Макуана — кращий іноземний гравець українського чемпіонату 2023 року за версією сайту "Український футбол", 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

"У мене не тільки шалик є, а й футболка. Зараз вони програють, а далі почнуть вигравати. Я думаю, що команді не вистачає Бені Макуани", — каже вболівальник Дмитро Корзун.

Вболівальник Дмитро Корзун, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Побачити, як "Полісся" готується до наступних матчів першості України та кубкового поєдинку з полтавською "Ворсклою" прийшла також вболівальниця Анастасія.

"Вирішили подивитися, як грає наша житомирська команда, це цікаво, вболіваємо за наше житомирське "Полісся", — каже Анастасія.

Вболівальниця Анастасія Крошка, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

"Прийшов підтримати команду, подивитися на тренування, поспілкуватися з гравцями", — розповів вболівальник Данило Гончарук.

Вболівальник Данило Гончарук, 20 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Леонід Харшан

Як раніше повідомляло Суспільне, 11 березня стало відомо, що Юрій Калітвінцев пішов з посади головного тренера ФК "Полісся". Замість нього виконуватиме обов'язки колишній головний тренер "Полісся" Сергій Шищенко.

"Полісся" в УПЛ

"Полісся" стало другою командою Першої ліги, яка вийшла до УПЛ сезону 2023/24. Житомирський клуб вів боротьбу за підвищення у класі з київською "Оболонню" та черкаським "ЛНЗ" у "чемпіонській" групі Першої ліги. До неї команда вийшла в статусі переможця групи А, де не зазнала жодної поразки при 13 перемогах та одній нічиїй.

На зимову паузу після першої частини чемпіонату "Полісся" пішло, посідаючи третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. Лідерство лишалося за "Кривбасом", який відкривав другу частину чемпіонату виїзним матчем проти ЛНЗ. У неділю, 25 лютого, із топ-5 турнірної таблиці свої матчі проводили "Дніпро-1", "Динамо" і "Полісся", наступного дня — "Шахтар". 25 лютого у Львові "Полісся" внічию зіграло з місцевим "Рухом": матч закінчився з рахунком 1:1. Загалом, у другій частині УПЛ відбудеться 13 турів, останній пройде наприкінці травня.

В квітні 2024 року "Полісся" зіграє півфінальний матч Кубка України з футболу із командою "Ворскла" з Полтави. Базовою датою проведення матчів півфіналу Кубка України є середа 3 квітня. "Полісся" вперше гратиме за путівку до фіналу. Досі рекордом в історії клубу залишалися два виходи до 1/8. Переможець турніру визначиться 15 травня.

У червні 2023 року контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу через пристуність на матчі вболівальників оштрафував житомирський ФК "Полісся" на 100 тисяч гривень.

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