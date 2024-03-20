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Блокування руху автобусів на українсько-польському кордоні: репортаж із пункту пропуску "Шегині-Медика"
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Блокування руху автобусів на українсько-польському кордоні: репортаж із пункту пропуску "Шегині-Медика"

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Сьогодні, 20 березня, близько 11:00 польські фермери заблокували рух автобусів на пункті пропуску "Шегині-Медика". Протестувальники пообіцяли пропускати по одному автобусу на дві години в обидвох напрямках.

Суспільне поспілкувалося із людьми, які чекають на кордоні.

Про початок протесту повідомили в офіційному телеграм-каналі Держприкордонслужби. За даними польських прикордонників, блокування почалося об 11:10.

Володимир Ульянов — пасажир автобуса. Чоловік повертається з Німеччини.

"Обіцяли на дві години один автобус пропускати, це правда, так приблизно і було. Раніше їздили, так на кордоні був дурдом. Зате зараз на кордоні, як протестувальники швидше, вони пропускають, як вони пропустили сюди, то сьогодні пройшли за 50 хвилин. Два табори стоять, зліва табір поліції, машин напевно десять, там сидять в машинах люди, а справа — самі протестувальники", — розповів Володимир.

За словами чоловіка, протестувальники перекрили дорогу трактором.

Володимир Лойко, водій автобуса, який прямує до Польщі, каже, що значної різниці в часі очікування не відчуває: "Я не відчув наразі різниці великої по часу, напевно тому, що не завантажений кордон. Не рахуючи літа, отакий зараз не завантажений сезон, то дві години в середньому".

Станом на 13:30 черг у напрямку в'їзду чи виїзду з України на пункті "Шегині-Медика" не було, повідомила Суспільному речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. За її словами, виїзд автобусів здійснюється виключно за електронною чергою.

О 20:50 у пресслужбі ДПСУ повідомили, що у ПП "Шегині-Медика" відновили пропуск легкових автомобілів та автобусів в обох напрямках.

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