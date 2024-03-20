34-річного волинянина підозрюють у продажі дитячої порнографії

34-річному жителю Ковеля оголосили підозру в зберіганні і розповсюдженні відео та світлин дітей інтимного характеру.

Як повідомили в Нацполіції Волині, під час обшуків вдома у чоловіка знайшли мобільні телефони та ноутбуки, на яких зберігалася дитяча порнографія.

Слідчі встановили, що волинянин протягом 2023-2024 років завантажував у інтернеті зображення та відеофайли з дітьми. Увесь заборонений контент зберігав на мобільному телефоні. Світлини і відео згодом продавав через створений ним Telegram-канал.

Наразі правоохоронці задокументували 14 фактів продажу дитячої порнографії.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. У разі доведення вини за розповсюдження і продаж дитячої порнографії йому загрожує позбавлення волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років.

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