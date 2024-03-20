На Одещині затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють у продажі наркотиків

В Одеській області затримали 16-річну дівчину, яку підозрюють у продажі наркотиків.

Про це 20 березня повідомили у поліції Одещини.

За їхніми даними, 16-річна жителька Лиманської громади придбала у невідомого один згорток з "особливо небезпечним канабісом". Надалі вона продала наркотик своєму товаришу за 300 гривень. Через деякий час ситуація повторилась, щоправда, наркотик коштував вже 600 гривень. Після цього випадку її затримала поліція.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під нічним домашнім арештом.

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