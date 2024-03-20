Фахівці Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) оглянули з повітря перебіг реставрації пам'ятки архітектури національного значення – 200-літніх келій Братського монастиря, розташованих на території Києво-Могилянської академії.

Про це інформує у Facebook Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Інспекторам довелося запускати дрон над пам'яткою, бо замовник будівництва — Національний університет "Києво-Могилянська академія" — відмовився надати необхідні документи і не допустив працівників ДІАМ до здійснення перевірки на об'єкті.

За результатами огляду з повітря, з'ясувалося, що в будівлі вже замінили дах, демонтували віконні рами, змінили вхідну групу. Змінений також загальний фасад споруди.

У міністерстві нагадали, що інспектори реагують на звернення громадської організації і перевіряють стан реконструкції та дозвільні документи, аби переконатись, що роботи на об'єкті відповідають проєкту.

Водночас через недопуск інспекторів до монастирських келій Києво-Могилянській академії надіслали протокол про правопорушення у сфері містобудівної діяльності і припис, який вимагає здійснити заходи щодо усунення порушень протягом 10 днів.

На початку квітня буде перевірено виконання припису ДІАМ щодо вишу, зазначили у Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Що відомо про реставрацію Братських келій на Подолі

Братські келії 1823 року, розташовані на вул. Григорія Сковороди на Подолі в Києві — пам'ятка містобудування та архітектури національного значення.

Восени 2023 року Національний університет "Києво-Могилянська академія" почав реконструкцію келій, які використовувались як один із корпусів вишу. У НаУКМА зазначили, що споруда перебувала в аварійному стані, а роботи в ній є реставраційними і погоджені з Мінкультом.

Натомість активісти-пам'яткоохоронці заявили про загрозу пам’ятці і вимагали зупинити будівельні роботи. Зокрема, юрист, заступник голови Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов повідомив, що при реконструкції келій Братського монастиря були демонтовані оригінальні внутрішні дерев'яні перекриття та знищені всі інтер'єри. "Фактично від 200-річної будівлі лишились тільки зовнішні стіни", — зазначив він.