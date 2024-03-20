1 квітня 2024 року стартує базовий курс підтримки для новачків у переході на українську мову та складніший, поглиблений граматичний курс. Долучитись до них запрошує Всеукраїнський рух "Єдині".

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Амбасадори квітневого курсу — учасники українського хіп-хоп гурту "Курган & Agregat" Аміль і Раміль Насірови – переконають, що не варто боятися чи соромитись розмовляти українською через те, що вимова зовсім не схожа на літературну.

"Музиканти активно волонтерять, допомагають українським військовим бороти окупанта, а упродовж 24-го курсу "Єдиних" допоможуть усім охочим побороти невпевненість у собі та змотивують заговорити українською", — йдеться у повідомленні.

Тривалість кожного курсу – 28 днів. Долучитися можна з будь-якої точки світу. Навчання повністю безоплатне. Реєстрація – на сайті: https://yedyni.org/.

Що відомо про вивчення української мови з рухом "Єдині"

Із рухом "Єдині" вже близько 113 тисяч людей успішно подолали як мовний, так і психологічний бар’єри та опанували українську мову.

Загалом відбулось понад 7 800 зустрічей розмовних клубів — 308 занять щотижня. До проєкту долучились 500 волонтерів і 22 зіркові амбасадори. Амбасадором останнього, 23 курсу української був ведучий Тімур Мірошниченко.

Із липня 2023 року "Єдині" збільшили кількість розмовних клубів української мови наживо на деокупованих територіях Херсонщини та Харківщини.