У Львові бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці

У Львові до 15 років за ґратами з конфіскацією майна засудили бойовика так званої ДНР, який воював поблизу Авдіївки.

Про це повідомили у відділі комунікацій Львівської обласної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, мешканець Донеччини у травні 2023 року добровільно перейшов на бік ворога. Він вступив у незаконне збройне формування "Народна міліція" так званої "ДНР".

Чоловік пройшов військову підготовку та був зарахований до 4 роти 267 стрілецького батальйону на посаду кулеметника. Засуджений виконував обов’язки караульної служби з охорони території. Воював у населених пунктах Донецької області, де його затримали Сили оборони України.

Чоловіка визнали винним за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.