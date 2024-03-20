У Дніпровському районі Дніпропетровщини помітили двох лосів, це — рідкість для регіону, повідомили в Східному лісовому офісі. Про причини ймовірної міграції лосів з Харківщини Суспільному розповів доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету ім. О. Гончара Олександр Пономаренко.

Лось — це суто лісовий звір, який здебільшого проживає у північних регіонах України, каже він. Для Дніпропетровської області він не є типовим. Найближчим ареалом проживання лосів є Харківщина, зазначає Олександр Пономаренко.

Фахівець каже, що лосі мігрують на Дніпропетровщину через активні бойові дії. У дикій природі ці тварини прагнуть усамітнення та тримаються подалі від людей. Якщо звір за декілька десятків кілометрів чує звуки вибухів чи обстрілів, він втікає та шукає нове місце для проживання. Також лосі можуть мігрувати, ховаючись від хижаків, говорить фахівець.

На Дніпропетровщині лосі періодично зустрічаються у Дніпровсько-Орільському заповіднику. Тварина потребує великих площ, до 1,5 тисяч гектарів на одну особину, тож територія заповідника є для лося скоріше транзитною, під час міграції, розповідає Пономаренко. Це дуже мобільна тварина, каже науковець. За день вона може подолати до 200 кілометрів.

Що робити, якщо побачили лося в дикій природі

Лосі — червонокнижні тварини, тож полювання на них є забороненим, каже Олександр Пономаренко.

Найбільшу небезпеку для людини лось становить двічі на рік, — навесні, коли у самиць народжуються дитинчата, та восени, у період розмноження.

"Якщо людина побачила лося у дикій природі — слід повідомити про це природоохоронцям. У більшості випадків, якщо ви зустрінете молодого лося, то він спокійно повз вас пройде. А найімовірніше, що тварина почує вас раніше, ніж ви її, і заздалегідь піде від вас в сторону", — каже фахівець.

Автор — Андрій Незнаєнко

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