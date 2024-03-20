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"У вас немає ні гемоглобіну, ні тромбоцитів, ні лейкоцитів": у Черкасах пацієнт десять років чекав на сумісного донора
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"У вас немає ні гемоглобіну, ні тромбоцитів, ні лейкоцитів": у Черкасах пацієнт десять років чекав на сумісного донора

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У Черкаському онкодиспансері вперше провели пересадку кісткового мозку від американського донора. Пацієнт десять років чекав на сумісного донора, та врешті його знайшли в США.

Про це Суспільному розповів завідувач блоку трансплантації відділу гематології Богдан Скульський.

За 15 років хвороби лікарняні стіни для Богдана Нестерука стали майже рідними. Він захворів ще у десятирічному віці:

"Аналізи поступово почали погіршуватися, я цього не помічав, тому що падали вони дуже повільно, із загальних симптомів: слабкість, кровотечі з носа. Я знав, що вже мій стан був дуже-дуже поганий і не все так просто закінчиться".

Чекав десять років: у Черкасах провели пересадку кісткового мозку
Богдан Нестерук, який десять років чекав на трансплантацію кісткового мозку. Суспільне Черкаси

Як розповіла мати Богдана — пані Юлія, пояснити стан її сина лікарі довгий час не могли:

"Він захворів ще у 2009 році, але, мабуть, ще до цього, тому що ми його возили півтора року по різних лікарях, в нього температура трималась 37,2 — 37,3. Ніхто нам нічого не говорив. Тоді наша лікарка сказала здати аналізи, ми здали аналізи, вона нам телефонує і каже: у вас немає ні гемоглобіну, ні тромбоцитів, ні лейкоцитів".

Чекав десять років: у Черкасах провели пересадку кісткового мозку
Мама Богдана Нестерука — Юлія . Суспільне Черкаси

Пізніше її сину поставили діагноз мієлодиспластичний синдром — коли організм виробляє змінені клітини крові, які не здатні підтримувати його нормальне функціонування. Медики порадили готуватися до трансплантації кісткового мозку.

Мама Богдана розповіла, в пошуках донора були у двох країнах:

"Ми в пошуках донора поїхали спочатку в Білорусь, потім в Німеччину. Ні Німеччина, ні Білорусь нам донора не знайшла. Знову зробили імуносупресію, йому стало краще і ми повернулися додому. І ось влітку 2023 року стався рецидив і ми розуміємо, що це вже все, що нам ніщо не допоможе, крім трансплантації кісткового мозку".

Десять років пошуку сумісного донора кісткового мозку для Богдана завершилися у Черкасах, розповів завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський:

"За даними пошуку світового реєстру донорів кісткового мозку було знайдено всього два донори й обидва вони були у США. Ми можемо озвучити лише що це жінка, якій 41 рік і вона із США. Лише за два роки за спільної згоди пацієнта та донора розкривається повна інформація і для донора і для пацієнта".

Чекав десять років: у Черкасах провели пересадку кісткового мозку
Завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. Суспільне Черкаси

Трансплантація кісткового мозку від донора, який проживає в Сполучених Штатах Америки в Черкасах відбулася вперше, пояснив лікар:

"Це дуже важко логістично і фінансова частина відіграє дуже важливу роль. Це не вперше, коли ми бачимо сумісність пацієнтів з донорами із США, але завжди були варіанти десь ближче".

Чекав десять років: у Черкасах провели пересадку кісткового мозку
Богдан та його мама у лікарні. Суспільне Черкаси

Зі своєю доноркою Богдан Нестерук мріє зустрітися, аби подякувати. А поки, планує повернутися до звичного життя здорової людини.

"Перше – навчання. Більше якоїсь соціальної активності, тому що увесь цей час з дитинства я проводив в ізоляції, тому що віруси всякі. Зараз коли імунітет нормальний, то будемо наздоганяти. Зараз можна сказати, що все йде на краще і поступово все буде добре".

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