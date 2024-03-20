У дитячому будинку Вознесенського району, що на Миколаївщині, перебувають 166 дітей. З 10 березня до квітня 2023 року діти із вихователями були в евакуації, а нині роботу тут поновили. Через повномасштабне вторгнення у закладі ускладнився процес усиновлення.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла директорка дитбудинку Валентина Скопіна.

До 24 лютого 2022 року у дитячому будинку проживало більше 100 дітей, розповідає Валентина Скопіна. Близько 60 вихованців ліцею у перші дні повномасштабного вторгнення забрали батьки.

"На жаль, є діти, які під час війни повернуті з родин. Це дуже прикро і сумно. Не склалися стосунки, не справляються батьки, нам не пояснюють ці причини. Вони кажуть так, що діти захотіли повернутися", — говорить Валентина Скопіна.

"Мені здається, що більше сюди діти потрапляють. Хоча є випадки, в цьому році вже в нас десь 4-5 дітей під опіку пішли. А прийшло мабуть більше десяти".

Учень ліцею, 20 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

16-річний Максим у дитячому будинку проживає 11 років. Розповідає, перед початком повномасштабної війни мав бути усиновленим родиною із Америки.

"Було усиновлення, але воно через війну воно стало на паузу".

"Якби не війна, то мене мали в квітні 2022 року забирати в Америку. Я все спокійно прийняв, ще до сих пір маю надію", — говорить Максим.

16-річний Максим, 20 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Нині Максим підтримує зв'язок із американською родиною.

"Він підтримує стосунки із цими людьми, потім коли ми приїхали сюди на місце, декілька разів вони ще зверталися до адміністрації, вона йшла їм на зустріч, давали дозвіл, але не вийшло. Візу йому так і не відкрили. Тепер він чекає, поки закінчить школу, здасть ЗНО, а далі вже можливо і поїде на навчання в Америку, а можливо буде вчитися тут", — розповіла директорка дитбудинку.

Вихованці дитбудинку, 20 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

З п'ятого класу проживає та навчається у дитячому будинку 13-річна Олена. Розповідає, на початку повномасштабної війни її мала забрати мама. Утім, разом із вихователями дитячого будинку дівчинка поїхала у вимушену евакуацію.

"Я відчула відразу паніку, я не хотіла нікуди звідси їхати, я ще не хотіла туди їхати, бо думала, що мене мама забере, але вона не забрала, не вийшло забрати. Не хотіла звідси їхати. Тут мені комфортніше", — пригадує дівчинка.

13-річна Олена, 20 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Понад рік в евакуації на заході України з вихованцями дитячого ліцею був вчитель географії та біології Ігор Марченко.

"Ми розуміли, що діти повністю залежали від нас, тому наше завдання було вберегти дітей від лиха. Дуже багато часу у всіх вчителів йшло на те, щоб дітей заспокоїти, на те, щоб вони не боялися цієї війни, щоб могли елементарно спокійно заснути, бо були діти, які вночі прокидалися із криками", — каже Ігор Марченко.

Діти на уроці, 20 березня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Єлизавета Кротик

Евакуація була вимушеною, розповідає директорка закладу Валентина, адже на початку березня 2022 року російські війська вже були у Вознесенському районі.

"Тут вже почали літати і літаки якісь, ми не знали, чиї вони, але вже літали. Що мене найбільше лякало і хвилювало, щоб ніхто не захворів, тому що на Миколаїв повезти ми вже не могли, викликати швидку було проблемно".

"Діти, звичайно, хвилювалися, але вели себе дуже стримано, спокійно. Старші допомагали меншим, дуже швидко, рюкзачки тривожні у нас вже були зібрані всі. Ми розсілися в ці автобуси і нас військові повезли до Кропивницького", — розповіла директорка дитбудинку.

З евакуації до дитячого будинку у Вознесенському районі дітей повернули 3 квітня 2023 року, говорить Валентина Скопіна. Нині у закладі навчається 166 дітей. Серед них і діти з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

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