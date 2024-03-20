У Полтаві планують відкрити інтерактивний клас безпеки

Інтерактивний клас безпеки збираються відкрити у Полтаві наприкінці березня. Там школярі зможуть отримувати знання з пожежної та мінної безпеки, а також домедичної допомоги.
Про це Суспільному розповіла менеджерка проєктів ГО "Нова Полтава" Ганна Шавиро.
За її словами, клас запрацював у тестовому режимі. Тут п’ятикласників 33-ї школи вже організували навчання з рятувальниками.
Загалом клас облаштовують спеціальними приладами, аби наочно демонструвати і вивчати правила поводження під час небезпечних ситуацій.
За словами Ганни Шавиро, у приміщенні є макети будівель, електроприлади, манекени та необхідне обладнання, зокрема, для серцево-легеневої реанімації.
"Там є окуляри доповненої реальності, є спеціальні електроприлади, які нібито загоряються через коротке замикання, різні макети. Це усе, аби діти краще засвоювали матеріал і те, що говоритиме спікер"
Проєкт "Безпека дітей понад усе: створення інтерактивного класу безпеки" впроваджує громадська організація "Нова Полтава" на базі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) за фінансової підтримки Уряду Данії.
Загалом у Полтавській області нині функціонують близько 170 класів безпеки, розповіла Шавиро. Майже всі вони створені у навчальних закладах. На базі ж підрозділів ДСНС такі приміщення облаштовують для більш поглибленого вивчення.
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