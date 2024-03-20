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Підготовка до нацспротиву: киян запрошують на курси. Як зареєструватися
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Підготовка до нацспротиву: киян запрошують на курси. Як зареєструватися

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Підготовка до нацспротиву: киян запрошують на курси
Заняття із підготовки до національного спротиву. Фото: КМДА

У Києві триває підготовка до національного спротиву. Безоплатні навчання проводять інструктори КО "Муніципальна охорона" з бойовим досвідом та волонтери.

Про це нагадують на офіційному порталі Києва.

Кожен охочий може опанувати воєнний вишкіл і здобути спеціальний фах безплатно, обравши для себе зручний формат навчання: одноденний, п’ятиденний або спецкурс.

Заняття проходять за такими напрямами:

  • тактична медицина;
  • психологічна підготовка;
  • дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення;
  • основи мінно-вибухової безпеки;
  • навички роботи з БпЛА;
  • тактико-спеціальна підготовка.

Для реєстрації на навчання з підготовки до національного спротиву необхідно заповнити форму за посиланням.

Раніше повідомлялося, що на Київщині в обласному Центрі підготовки населення до національного спротиву розпочався перший безкоштовний курс для цивільних.

Що відомо про тренінги в Києві в умовах війни

У Києві проводили безкоштовні одноденні навчання з підготовки до національного спротиву. У липні у столиці провели перше таке безоплатне навчання. Тренінг організували за участі працівників Департаменту муніципальної безпеки КМДА і 5 волонтерів із досвідом бойових дій. Навчання проводили у будні та вихідні, але для участі потрібно було зареєструватись.

З літа 2022 року в київському метро проводять безпекові тренінги. Рятувальники, сапери, медики і психологи ДСНС розповідають, де сховатися від обстрілу, як облаштувати укриття та надавати першу домедичну допомогу.

З огляду на попит тренінги з домедичної допомоги на станціях метро вирішили проводити кожну третю п'ятницю місяця. А Червоний Хрест вчить надавати першу допомогу тваринам.

На базі громадських просторів VcentrіHUB проводять тренінги, де навчають надавати психологічну підтримку і домедичну допомогу.

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