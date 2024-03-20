Військовий Сергій Гаранін уже півтора року лікується після поранення. Зараз чоловік чекає на операцію в Ужгороді. Сергій був серед тих, хто на східних позиціях прийняв перший бій повномасштабної війни.

Сергій Гаранін родом із Вугледара. У 2016-му пішов добровольцем у військо, підписавши контракт. Ранок повномасштабної війни пам’ятає добре.

"На позиції стояв у Волновасі як це все починалося… Гради, крики, стогони: "Рятуйте!" Ми виносили пацанів… дуже важких. Вивозили з позицій до крайньої точки, звідки їх могли забрати", — розповідає Сергій Гагарін.

Поранений військовий Сергій Гаранін. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

В армії Сергій Гагарін познайомився з дружиною Оксаною, яка у 2016 році підписала контракт і потрапила на фронт. Одружилася пара у Бахмуті, згодом у них народилася дитина.

"24 березня 2017 року ми зіграли весілля. Воно не було великим. Покликали лиш родичів. Я завагітніла й 1 листопада 2017 року у нас з’явився Микитка", — згадує Оксана.

Поранений військовий Сергій Гаранін з дружиною Оксаною. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

"У нас всі річниці пов’язані із Бахмутом, Вугледаром… У нас нема точок, де не було війни. Скрізь війна, війна, війна…І так сім років", — додає Сергій Гагарін.

Поранення у ногу Сергій Гаранін отримав у жовтні 2022 року. Уже півтора року чоловік лікується в різних закладах України. У листопаді потрапив в Ужгород.

"Давали процентів 50…20-30-40, що буде він ходити. Але потім ми переїхали в Полтаву і нам в Полтаві поміняли спиці. І після того нам кажуть, що будуть відрізати ногу, бо воно там гниє все, не прижилось нічого. Зараз роблять уколи, він приймає таблетки знеболювальні. Вночі буває, що ніби струмом б’є нога… Сказали чекати", — розповідає Оксана Гараніна.

Поранений військовий Сергій Гаранін з дружиною Оксаною. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

Через те, що Сергій потребує постійного догляду, Оксана поки не може влаштуватися на роботу. Маломобільність Сергія не дозволяє йому поки що оформити інвалідність аби отримувати виплати.

"Зроблять операцію і додому. Дитина, дитина і ще раз дитина. Я сам з Вугледара. У мене все втрачено. Тепер треба буде потрошки збирати це все", — ділиться військовослужбовець своїми планами на майбутнє.

Сергій Гаранін з дружиною Оксаною. Суспільне Ужгород/Тетяна Рожновська

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