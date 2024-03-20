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На Полтавщині зросла кількість інфікованих вітряною віспою: чим небезпечно та як уникнути
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На Полтавщині зросла кількість інфікованих вітряною віспою: чим небезпечно та як уникнути

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У Полтавській області зросла кількість хворих на вітряну віспу. За тиждень її діагностували у 188 людей. Це майже у 10 разів більше, ніж раніше.

Про це під час брифінгу 20 березня повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

Оксана Троцька привела доньку на огляд до інфекціоністки. Через спалах вітряної віспи полтавка хоче вакцинувати своїх дітей.

На Полтавщині зросла кількість інфікованих вітряною віспою: чим небезпечно та як уникнути
Оксана Троцька з донькою прийшла на прийом до лікаря. Суспільне Полтава

"На жаль, ми не вакцинувалися, тому що вакцини нема в наявності. Ми цікавимося цим питанням. У нас ще є одна донька, якій шість років, і ми б хотіли їх провакцинувати", — розповіла місцева жителька Оксана Троцька.

На Полтавщині з початку березня збільшується кількість пацієнтів із вітряною віспою. За тиждень інфікованих було 188, із них 10 дорослих, а решта ― діти. Раніше щотижня виявляли до 20 хворих, розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

На Полтавщині зросла кількість інфікованих вітряною віспою: чим небезпечно та як уникнути
Графіка. Суспільне Полтава

"У Полтавській області з початку березня реєструється велика кількість захворілих на вітряну віспу. За 9-й тиждень це було 134 особи, за 10-й – 193", — продовжив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

На Полтавщині зросла кількість інфікованих вітряною віспою: чим небезпечно та як уникнути
За тиждень вітряну віспу діагностували у 188 жителів Полтавщини. Суспільне Полтава

"Вітряна віспа – це захворювання, яке постійно циркулює в дитячій популяції. Спалахи помічають часто більші чи менші, залежно від кількості дітей. Якщо це садочки чи школи, де діти щільно спілкуються між собою, там можуть бути більші спалахи", — додала дитяча інфекціоністка Юлія Сивоглаз.

Підвищення захворюваності на вітряну віспу пов’язане, зокрема, із сезонністю, говорить Юлія Сивоглаз.

"Це досить серйозне захворювання, тому що сам вірус залишається в організмі назавжди і ті ускладнення, які може давати вітряна віспа, також є небезпечними. Ми можемо мати неврологічні (ускладнення ― ред.), може бути пневмонія вірусна, можуть бути нашкірні ускладнення", — продовжила дитяча інфекціоністка Юлія Сивоглаз.

Аби уникнути хвороби, варто провести щеплення, розповів епідеміолог. Вакцина на Полтавщині нині є не в усіх аптеках, її треба купувати самостійно.

На Полтавщині зросла кількість інфікованих вітряною віспою: чим небезпечно та як уникнути
Щоб уникнути хвороби, потрібно зробити вакцину від вітряної віспи. Суспільне Полтава

"Люди не вакцинуються. Якщо захворіла одна дитина, слідом за нею хворіють люди із класу, із сусідніх класів і так далі. Тому захворюваність набирає обертів. Вакцинація від вітряної віспи не включена до календаря щеплень, але всі охочі можуть щепитися від неї вакциною "Варілрикс", що зареєстрована в Україні", — розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

"Ідуть дітки, вони приходять. Ми тісно співпрацюємо з первинною ланкою, нашими педіатрами, у нас на першому поверсі є ізолятор. І якщо діти приходять з такими скаргами, то прийом проводять в ізоляторі", — розповіла дитяча інфекціоністка Юлія Сивоглаз.

Як повідомив епідеміолог Олександр Перцевий, за тиждень найбільше інфікованих вітряною віспою виявили у Полтавській громаді.

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