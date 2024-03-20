У Полтавській області зросла кількість хворих на вітряну віспу. За тиждень її діагностували у 188 людей. Це майже у 10 разів більше, ніж раніше.
Про це під час брифінгу 20 березня повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.
Оксана Троцька привела доньку на огляд до інфекціоністки. Через спалах вітряної віспи полтавка хоче вакцинувати своїх дітей.
"На жаль, ми не вакцинувалися, тому що вакцини нема в наявності. Ми цікавимося цим питанням. У нас ще є одна донька, якій шість років, і ми б хотіли їх провакцинувати", — розповіла місцева жителька Оксана Троцька.
На Полтавщині з початку березня збільшується кількість пацієнтів із вітряною віспою. За тиждень інфікованих було 188, із них 10 дорослих, а решта ― діти. Раніше щотижня виявляли до 20 хворих, розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.
"У Полтавській області з початку березня реєструється велика кількість захворілих на вітряну віспу. За 9-й тиждень це було 134 особи, за 10-й – 193", — продовжив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.
"Вітряна віспа – це захворювання, яке постійно циркулює в дитячій популяції. Спалахи помічають часто більші чи менші, залежно від кількості дітей. Якщо це садочки чи школи, де діти щільно спілкуються між собою, там можуть бути більші спалахи", — додала дитяча інфекціоністка Юлія Сивоглаз.
Підвищення захворюваності на вітряну віспу пов’язане, зокрема, із сезонністю, говорить Юлія Сивоглаз.
"Це досить серйозне захворювання, тому що сам вірус залишається в організмі назавжди і ті ускладнення, які може давати вітряна віспа, також є небезпечними. Ми можемо мати неврологічні (ускладнення ― ред.), може бути пневмонія вірусна, можуть бути нашкірні ускладнення", — продовжила дитяча інфекціоністка Юлія Сивоглаз.
Аби уникнути хвороби, варто провести щеплення, розповів епідеміолог. Вакцина на Полтавщині нині є не в усіх аптеках, її треба купувати самостійно.
"Люди не вакцинуються. Якщо захворіла одна дитина, слідом за нею хворіють люди із класу, із сусідніх класів і так далі. Тому захворюваність набирає обертів. Вакцинація від вітряної віспи не включена до календаря щеплень, але всі охочі можуть щепитися від неї вакциною "Варілрикс", що зареєстрована в Україні", — розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.
"Ідуть дітки, вони приходять. Ми тісно співпрацюємо з первинною ланкою, нашими педіатрами, у нас на першому поверсі є ізолятор. І якщо діти приходять з такими скаргами, то прийом проводять в ізоляторі", — розповіла дитяча інфекціоністка Юлія Сивоглаз.
Як повідомив епідеміолог Олександр Перцевий, за тиждень найбільше інфікованих вітряною віспою виявили у Полтавській громаді.
Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах: