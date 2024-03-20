В межах програми співфінансування у Львові відреставрували історичні вікна

У будинку на вулиці Стрийській, 44а відреставрували чотири історичні вікна на сходовому майданчику. Роботи виконали в межах міської програми співфінансування. У 2021 році в цьому будинку відновили автентичну браму за архівними кресленнями.

Про це повідомили в пресслужбі Львівського комунального підприємства "Бюро спадщини".

"Будинки цього житлового комплексу є характерними для популярного на початку 1930-х років стилю функціоналізм. Через свою значну вагу ці вікна погано функціонували, а через деформацію віконні стулки погано прилягали до віконних коробок. Також вони мали старе пошкоджене засклення та були покриті багатьма шарами фарби. Ми це все виправили", – каже майстер-реставратор Юрій Буцик.

Відреставровані вікна на вулиці Стрийській, 44а. Фото: пресслужба ЛКП "Бюро спадщини"

Під час реставрації на вікна встановили спеціальний ущільнювач і нові металеві зливи. Роботи коштували 120 тисяч гривень. З міського бюджету оплатили 72 тисячі гривень, решту профінансували мешканці будинку.

В ЛКП "Бюро спадщини" повідомляють, що цьогоріч у місті планують продовжити програму відновлення автентичних брам і вікон в історичній частині Львова. При реставрації брам місто оплачує 70% вартості робіт, а при реставрації вікон — 60%.