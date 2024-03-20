НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В межах програми співфінансування у Львові відреставрували історичні вікна
РеставраціяСпадщинаАРХІТЕКТУРАРегіони

В межах програми співфінансування у Львові відреставрували історичні вікна

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Відреставровані вікна на вулиці Стрийській, 44а
Відреставровані вікна на вулиці Стрийській, 44а. Фото: пресслужба ЛКП "Бюро спадщини"

У будинку на вулиці Стрийській, 44а відреставрували чотири історичні вікна на сходовому майданчику. Роботи виконали в межах міської програми співфінансування. У 2021 році в цьому будинку відновили автентичну браму за архівними кресленнями.

Про це повідомили в пресслужбі Львівського комунального підприємства "Бюро спадщини".

"Будинки цього житлового комплексу є характерними для популярного на початку 1930-х років стилю функціоналізм. Через свою значну вагу ці вікна погано функціонували, а через деформацію віконні стулки погано прилягали до віконних коробок. Також вони мали старе пошкоджене засклення та були покриті багатьма шарами фарби. Ми це все виправили", – каже майстер-реставратор Юрій Буцик.

Відреставровані вікна на вулиці Стрийській, 44а
Відреставровані вікна на вулиці Стрийській, 44а. Фото: пресслужба ЛКП "Бюро спадщини"

Під час реставрації на вікна встановили спеціальний ущільнювач і нові металеві зливи. Роботи коштували 120 тисяч гривень. З міського бюджету оплатили 72 тисячі гривень, решту профінансували мешканці будинку.

В ЛКП "Бюро спадщини" повідомляють, що цьогоріч у місті планують продовжити програму відновлення автентичних брам і вікон в історичній частині Львова. При реставрації брам місто оплачує 70% вартості робіт, а при реставрації вікон — 60%.

Топ дня
Стела з написом "Харків" у центрі міста, березень 2024 року
У Харкові зранку 22 березня пролунала серія з понад 15 вибухів: у місті зникло світло Важливо
Росія атакувала Київ 21 березня 2024 року
Наслідки ударів по українським містам, Нідерланди виділили кошти Україні. 758 день війни. Онлайн
Урсула фон дер Ляєн
ЄС працюватиме над планом, аби конфіскувати доходи від російських активів для України Важливо
Пункт пропуску "Устилуг-Зосин"
Польські фермери розблокували рух вантажівок на ПП "Зосин-Устилуг" Оновлено
Корупція
САП з 21 березня відокремлюється від Офісу генпрокурора

Вибір редакції
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
Реставрацію Братських келій на території Києво-Могилянської академії оглянули з повітря
Реставрацію 200-літніх келій Братського монастиря на Подолі в Києві оглянули з повітря. Що виявили
Столітня брама у Тернополі
У Тернополі демонтували сторічну браму
Скульптуру святого Яна з Дуклі повернули у Бернардинський дворик у Львові
Скульптуру святого Яна з Дуклі повернули у Бернардинський дворик у Львові
Саксаганський, вулиця Жилянська
Пам'ятка на Жилянській: ніхто не з'явився на торги з реставрації будинку, де жив Саксаганський
На початок