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У Дніпрі з'являться сквери на честь загиблих військових Ніколайчука та Гостіщева
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У Дніпрі з'являться сквери на честь загиблих військових Ніколайчука та Гостіщева

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Місто Дніпро, сквер
Дніпро, місто. Суспільне Дніпро

У Дніпрі назвали сквери на честь загиблих військових Андрія Ніколайчука та Олександра Гостіщева. Відповідне рішення депутати ухвалили на 48-ї чергової сесії 20 березня, повідомили в міськраді.

"У пам'ять про двох дніпрян, які воювали. Назви скверів нагадуватимуть про подвиг цих героїв й усіх інших, які стали на захист нашої країни», – сказав секретар міськради Олександр Санжара.

Сквер Олександра Гостіщева розташований по проспекту Героїв у районі будинків № 46 та 48. Сквер Андрія Ніколайчука — у районі вулиць Передової та Водопровідної.

Що відомо про Олександра Гостіщева

  • Підполковник поліції Олександр Гостіщев народився в Дніпрі. Бойовий шлях розпочав у 2014 році бійцем батальйону "Дніпро-1". Став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині. Завдяки успішній роботі батальйону тоді вдалося вивести з оточення в Іловайську військовослужбовців ЗСУ.
  • У 2015 році Олександр Гостіщев очолив одне з відділень поліції, а у 2017 році призначений начальником управління патрульної поліції Луганської області. Через два роки обійняв посаду начальника управління патрульної поліції в Одеській області.
  • З початком повномасштабного вторгнення поліцейського призначили командувачем зведеного батальйону поліції Одеської області «Цунамі». Під його командуванням бійці брали участь в оборонних та наступальних операціях на Херсонському напрямку, звільняли селище Давидів Брід та Херсон.
  • У 2023 році на базі батальйону було створено штурмовий полк «Цунамі», який увійшов до складу об’єднаної штурмової бригади Національної поліції «Лють».
  • 41-річний поліцейський загинув під час ракетної атаки по Одесі.

Що відомо про Андрія Ніколайчука

Дніпрянин Андрій Ніколайчук до війни був викладачем військової кафедри Університету митної справи та фінансів. У складі 93-ї бригади "Холодний Яр" звільняв Охтирку на Сумщині, тримав оборону Барвінкового на Харківщині. Загинув 17 вересня під час виконання бойового завдання. Його поховали 22 вересня 2023 року. У нього залишилося троє дітей.

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