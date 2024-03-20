У Житомирі на перехресті вулиць Велика Бердичівська та Жуйка, біля міської лікарні №1, по обіді сталася дорожня аварія — зіштовхнулися два легкові автомобілі. На місці пригоди працювали патрульні поліцейські.

Про це Суспільному повідомили очевидці.

Інформацію про аварію підтвердила речниця Патрульної поліції в Житомирській області Тетяна Носадчук.

У Житомирі не розминулися дві автівки, 20 березня 2024 року. Олег Павлюк

У Житомирі не розминулися дві автівки, 20 березня 2024 року. Олег Павлюк

У Житомирі не розминулися дві автівки, 20 березня 2024 року. Олег Павлюк

У Житомирі не розминулися дві автівки, 20 березня 2024 року. Олег Павлюк

У Житомирі не розминулися дві автівки, 20 березня 2024 року. Олег Павлюк

У Житомирі не розминулися дві автівки, 20 березня 2024 року. Олег Павлюк

За її словами, повідомлення про ДТП на перехресті вулиць Велика Бердичівська та Жуйка у Житомирі до чергової частини патрульної поліції надійшло 20 березня о 14:50.

"На місці події встановлено, що водій автомобіля ВАЗ під час повороту ліворуч із вулиці Велика Бердичівська на вулицю Жуйка, не поступився у русі автомобілю BMW, який прямував у зустрічному напрямку, та зіштовхнувся із ним. У результаті ДТП пошкоджено обидва автомобілі. Люди не травмувалися", — розповіла Тетяна Носадчук.

За порушення правил дорожнього руху на водія автомобіля ВАЗ, 1959 року народження, патрульні склали протокол.

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