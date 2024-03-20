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"Погода на боці аграріїв": на Черкащині стартувала посівна
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"Погода на боці аграріїв": на Черкащині стартувала посівна

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Трактор на полі
Трактор на полі. Суспільне Черкаси

На Черкащині стартувала посівна. Аграрії планують засіяти майже 500 тисяч гектарів зерновими та зернобобовими культурами.

Про це Суспільному повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Як розповів Ігор Табурець, на Черкащині стартувала посівна, а сільськогосподарська техніка вже вийшла в поле.

"Погода на боці аграріїв. Почали традиційно з ячменю та бобових. Серед першопрохідців – Золотоніщина та Звенигородщина. Там уже посіяли понад 538 гектарів ярого ячменю та 80 гектарів гороху".

За словами керівника ОВА, аграрії планують засіяти 443 тисяч гектарів ярими зерновими та зернобобовими культурами, а також технічні культури на 378 тисяч гектарів.

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