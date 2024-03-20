Пенсіонерку з Феодосії оштрафували на 30 тисяч рублів за "дискредитацію ЗС РФ"

Окупаційний Бахчисарайський районний суд призначив пенсіонерці з Феодосії адміністративний штраф у розмірі 30 тисяч рублів (≈ 13 тис. грн) за "дискредитацію ЗС РФ".

Про це повідомляє пресслужба окупаційного суду.

Зазначається, 14 лютого 2024 р. в ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками окупаційної поліції встановлено громадянку 1954 року народження, яка розмістила в одній із соціальних мереж матеріали, що "дискредитують Збройні Сили Росії", що виражалося в тому, що стрічка соціальної мережі пенсіонерки містила дописи на підтримку Збройних Сил України.

Окупаційний суд призначив адмінштраф пенсіонерці з Феодосії за "дискредитацію ЗС РФ". Скріншот/ окупаційний Бахчисарайський районний суд

Окупанти стверджують, що у судовому засіданні жінка вину визнала в повному обсязі і просила суворо її не карати. Окупаційний суд визнав, що вина правопорушниці у скоєнні адміністративного правопорушення доведена та її дії підлягають кваліфікації за ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, як громадські дії, створені задля "дискредитації використання ЗС РФ".

Нагадаємо, станом на 14 березня 2024 року зафіксовано 699 випадків надходження матеріалів складених за ст. 20.3.3 КпАП РФ до так званих судів на території тимчасово окупованого Криму та інших компетентних органів. З них у 612 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 11 випадках розгляд матеріалів продовжується.

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