У Бродах на Львівщині попрощались із військовим пілотом Юрієм Тимусем. Захисник загинув майже два роки тому, у березні 2022 року, при спробі евакуації поранених із "Азовсталі". Він був командиром одного із екіпажів. Як повідомляв навесні 2022 року керівник ГУР Кирило Буданов, на "Азовсталь" літало 16 військових гвинтокрилів Мі-8. За словами Буданова, всього ці вертольоти здійснили 7 місій на оточений маріупольський завод.

Спогадами про Юрія Тимуся з Суспільним поділилися знайомі та побратими воїна.

Сьогодні, 20 березня, у Бродах відбулось прощання та траурна хода. Так віддавали шану загиблому пілоту Юрію Тимусю.

"Небо — він любив його. З таким піднесенням він завжди був. Мабуть, то його було життя. Він все життя йшов до цього, отримав це і так назавжди нас залишив", — каже знайома родини Юрія Тимуся Надія Осійчук.

Жінка розповідає, як дізналися про те, що Юрій загинув під час спроби врятувати поранених із оточеної "Азовсталі".

"Знали, бо це ж місто військових льотчиків. Тут швидко розвивається інформація. І сказали, що він йшов другим бортом, в який було пряме попадання. І так жаль його і тих людей, які були поранені", — додає Надія Осійчук.

Похорон Юрія Тимуся у церкві в Бродах. Суспільне Львів

Побратим загиблого та військовий капелан Юрій пояснює рішення авіатора летіти в оточене армією РФ місто.

"Він аргументував, що у них теж є сім'ї, родини, і їх теж вдома чекають. І це було таке сміливе рішення, і він би його не змінив. Він жив тим святим Євангеліє, яке каже: немає більшої любові, якщо життя віддати, і він був готовий до цієї найбільшої жертви", — говорить отець Юрій.

Останній політ Юрія Тимуся відбувся 31 березня 2022 року. У військового пілота залишилась родина — дружина та троє дітей.