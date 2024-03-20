На Тернопільщині судитимуть працівника підприємства за забруднення річки

На Тернопільщині судитимуть працівника комунального підприємства, якого підозрюють у тому, що він допустив забруднення річки Іква. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька.

За її словами, чоловікові оголосили підозру за 1 частиною 242 статті Кримінального кодексу України. Це його можуть ув’язнити оштрафувати, або позбавити права займати певні посади чи займатися певною діяльністю до 5 років, або обмежити волю до 5 років. Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження.

"Слідство встановило, що головний інженер комунального підприємства упродовж 2021 року допустив скиди цього підприємства з перевищенням допустимих норм зворотних вод у річку Іква. Через забруднення водойми, довкіллю було завдано збитків на понад 660 тисяч гривень. Розслідування проводять слідчі Нацполіції Тернопільщини. Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури подали до суду позов в інтересах держави про стягнення понад 660 тисяч гривень шкоди", — каже Леся Гурецька.