Внаслідок ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова 20 березня зайнялася пожежа на площі понад 2 тис. кв. метрів.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Дивіться, як рятувальники понад три години долають вогонь, у фоторепортажі Суспільне Харків.
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина
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