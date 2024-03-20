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Як рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ: фоторепортаж
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Як рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ: фоторепортаж

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Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Внаслідок ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова 20 березня зайнялася пожежа на площі понад 2 тис. кв. метрів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Дивіться, як рятувальники понад три години долають вогонь, у фоторепортажі Суспільне Харків.

Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару 20 березня
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Як рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Як рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ 20 березня
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ: фоторепортаж
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Як рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ 1
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

Як рятувальники гасять пожежу на підприємстві, що спалахнуло у Харкові після ракетного удару РФ 2
Наслідки ракетного удару по підприємству у Холодногірському районі Харкова, 20 березня 2024 року. Суспільне Харків/Лариса Говина

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