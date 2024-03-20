Хмарність, туман і ожеледиця: прогноз погоди на Тернопільщині

На Тернопільщині 21 та 22 березня синоптики прогнозують хмарну погоду. Опадів не очікують. Про це написали на сторінці обласного Гідрометеоцентру в соцмережі.
21 березня вранці — туман, видимістю 200-500 метрів, метеорологи повідомляють про перший рівень небезпечності — жовтий. Вітер північний 3 — 8 метра за секунду. Температура повітря протягом дня становитиме 5° – 10° тепла.
"22 березня вітер буде південно-західний 3 — 8 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 ° тепла, вдень становитиме 7° — 12° тепла", — йдеться у повідомленні синоптиків.
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