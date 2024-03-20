Чернівці отримали п'ять автобусів марки "Volvo" від угорського міста Будапешт. Зараз вони проходять технічний огляд – опісля автобуси розподілять по маршрутах громадського транспорту.

Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Роман Клічук.

Транспорт передали як гуманітарну допомогу від Угорщини. У пресслужби міськради повідомили Суспільному, що це низькопідлогові автобуси. Наразі їх технічно перевіряють, а за потреби – доукомплектують. Опісля поставлять на облік. Водночас наразі невідомо, на який маршрутах курсуватимуть ці автобуси.

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