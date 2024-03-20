В окупований Джанкой прибула нова партія російських військових — Атеш

Кримські партизани зафіксували у тимчасово окупованому Джанкої прибуття нової партії російських військових та техніки.

Про це йдеться у Telegram-каналі військово-патріотичного руху "Атеш".

Зазначається, що у Джанкой прибув один із підрозділів східного військового округу Росії.

"Військовослужбовців прибув забирати КАМАЗ із військовим номером 8955ВР 25 регіону, що вкотре підтверджує, що військовослужбовці, з великою ймовірністю, прибули саме зі східного округу. Також на лобовому склі вантажівки є вимпел із написом "Новосибирск", що ще раз вказує нам на східний округ. З вище викладеного варто припустити, що дані представники ЗС РФ швидше за все відносяться до 24 окремої бригади спеціального призначення", — йдеться у повідомленні.

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