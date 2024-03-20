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У школах Дніпра відкриють очні групи дитсадків: коли запрацюють
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У школах Дніпра відкриють очні групи дитсадків: коли запрацюють

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Дитсадок, Дніпро
Дитсадок. Фото: Криворізька міська рада

У Дніпрі дитсадки, які не мають укриття та працюють дистанційно, відкриють очні групи у міських школах. Таке рішення ухвалили депутати Дніпровської міськради на 48-й черговій сесії, поінформували в профільному департаменті міськради.

Початок освітнього процесу планують з 1 квітня. Групи запрацюють в 47-и міських школах, які мають укриття.

"Наша мета — дати найменшеньким таку можливість: безпечного та комфортного навчання", — сказано в повідомленні.

Планується, що там навчатиметься близько 1600 дошкільнят (старші групи), які вже зараховані до садочків і навчаються онлайн. Заняття проводитимуть вихователями садків.

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